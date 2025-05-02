ABD merkezli teknoloji devi Google, dil öğrenmek isteyenler için yapay zekâ ile geliştirdiği üç yeni eğitim modülünü duyurdu. Türkiye’den de erişilebilen bu modüller, kullanıcıların hem eğlenerek hem de pratik yaparak yeni bir dili öğrenmelerini hedefliyor. "Tiny Lesson", "Slang Hang" ve "Word Cam" isimli bu üç araç, özellikle başlangıç seviyesinde olan kullanıcılar için etkili bir destek sunuyor. Peki, bu yeni sistemler neler vadediyor?
Google’ın duyurduğu modüllerden ilki olan Tiny Lesson, kullanıcıya tam ihtiyacı olan ifadeleri hızlıca öğretmeyi amaçlıyor. Bu mini dersler, örneğin bir restoranda sipariş vermek ya da yol tarifi sormak gibi anlık ihtiyaçlara göre hazırlanıyor. İkinci modül olan Slang Hang, resmi dil yapılarından uzaklaşıp gündelik konuşmalara yöneliyor. Sokak dili, deyimler ve yerel argo üzerine odaklanan bu modül sayesinde kullanıcılar, yabancı bir dili doğal konuşma ritmiyle öğrenebiliyor. Ancak Google, bu modülün hâlâ gelişim aşamasında olduğunu ve bazı yanlış kullanımlar olabileceğini de açıkça belirtiyor.
Üçüncü modül Word Cam ise kullanıcıya çevresindeki nesneleri tanıtarak dil öğretmeyi amaçlıyor. Telefon kamerasıyla etrafınızdaki objelere bakarak o nesnelerin ismini öğrenebiliyor, böylece dil öğrenme sürecini görselleştirebiliyorsunuz.
HENÜZ GELİŞİM AŞAMASINDA AMA GELECEK VADEDİYOR
Google, bu sistemlerin henüz erken aşamada olduğunu ve zamanla daha da geliştirileceğini belirtiyor. Özellikle Slang Hang’in bazı kelimeleri yanlış yorumladığı ve bazen hayal ürünü ifadeler üretebildiği vurgulanıyor. Kullanıcılara, deneyimlerini başka platformlarla karşılaştırmaları öneriliyor.
15 DİLDE DESTEK SUNUYOR, TÜRKİYE’DEN DE ERİŞİLEBİLİYOR
Yeni modüller şu anda 15 dili destekliyor: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Çince, Yunanca, İbranice, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça ve İspanyolca. Türkiye'deki kullanıcılar da bu araçlara ücretsiz şekilde erişebiliyor ve dil öğrenme süreçlerine farklı bir boyut kazandırabiliyor.
YAPAY ZEKAYLA DİL ÖĞRENMEK YAYGINLAŞACAK MI?
Google’ın bu hamlesi, yapay zeka destekli dil eğitiminin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağının habercisi olabilir. Özellikle ücretsiz sunulan bu modüller, dil öğrenimini çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuyor.