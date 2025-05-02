Google’ın duyurduğu modüllerden ilki olan Tiny Lesson, kullanıcıya tam ihtiyacı olan ifadeleri hızlıca öğretmeyi amaçlıyor. Bu mini dersler, örneğin bir restoranda sipariş vermek ya da yol tarifi sormak gibi anlık ihtiyaçlara göre hazırlanıyor. İkinci modül olan Slang Hang, resmi dil yapılarından uzaklaşıp gündelik konuşmalara yöneliyor. Sokak dili, deyimler ve yerel argo üzerine odaklanan bu modül sayesinde kullanıcılar, yabancı bir dili doğal konuşma ritmiyle öğrenebiliyor. Ancak Google, bu modülün hâlâ gelişim aşamasında olduğunu ve bazı yanlış kullanımlar olabileceğini de açıkça belirtiyor.

Üçüncü modül Word Cam ise kullanıcıya çevresindeki nesneleri tanıtarak dil öğretmeyi amaçlıyor. Telefon kamerasıyla etrafınızdaki objelere bakarak o nesnelerin ismini öğrenebiliyor, böylece dil öğrenme sürecini görselleştirebiliyorsunuz.

HENÜZ GELİŞİM AŞAMASINDA AMA GELECEK VADEDİYOR

Google, bu sistemlerin henüz erken aşamada olduğunu ve zamanla daha da geliştirileceğini belirtiyor. Özellikle Slang Hang’in bazı kelimeleri yanlış yorumladığı ve bazen hayal ürünü ifadeler üretebildiği vurgulanıyor. Kullanıcılara, deneyimlerini başka platformlarla karşılaştırmaları öneriliyor.

15 DİLDE DESTEK SUNUYOR, TÜRKİYE’DEN DE ERİŞİLEBİLİYOR

Yeni modüller şu anda 15 dili destekliyor: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Çince, Yunanca, İbranice, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça ve İspanyolca. Türkiye'deki kullanıcılar da bu araçlara ücretsiz şekilde erişebiliyor ve dil öğrenme süreçlerine farklı bir boyut kazandırabiliyor.

YAPAY ZEKAYLA DİL ÖĞRENMEK YAYGINLAŞACAK MI?

Google’ın bu hamlesi, yapay zeka destekli dil eğitiminin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağının habercisi olabilir. Özellikle ücretsiz sunulan bu modüller, dil öğrenimini çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuyor.



























