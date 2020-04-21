Görkem Uludüz: “Futbolun birleştirici gücünden faydalanmalıyız”

Hasan Kabze, Ahmet Dursun, İbrahim Yattara ve Tuncay Şanlı gibi Türk futboluna imza atan isimlere karşı, sosyal medya fenomenleri Şöhretler Sahada projesinde buluştu. 15 Mart’ta gerçekleştirilen ve büyük ilgi çeken müsabaka, sosyal medya platformlarında 8 milyon kişiye ulaştı. Eğlenceli diyaloglarla izleyicilere keyifli anlar yaşatan müsabakalara koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. Bu gelişme sonrasında harekete geçen projenin düzenleyicisi Görkem Uludüz, futbolcularla buluşmaları dijital ortama taşıdı. Her Pazar, saatler 22:00’ı gösterdiğinde Görkem Uludüz’ün Instagram hesabından canlı yayınlanan programa futbolcuların yanı sıra sanat ve bilim dünyasından birçok isim katılıyor. Futbolun mutlu edici gücüne insanların bugünlerde daha çok ihtiyacı olduğunu belirten Görkem Uludüz, projesinin dijital ortama taşınma süreci ve geleceğiyle ilgili detayları aktardı.

“Hiçbir kriz bugünkü kadar futbolun önüne geçemedi”

1857’de dünyanın ilk futbol takımı Sheffield FC’nin kuruluşuyla yeni bir kültür oluşmaya başladığını ifade eden Görkem Uludüz, “Sonrasında 1872 yılındaki İngiltere ve İskoçya arasındaki maç ile sınırlı da olsa ilk milletlerarası boyuta ulaştı. Bu kültür büyük bir hızla yayıldı ve milyonlarca insanın konuştuğu bir dil haline geldi. Herkesin aynı kurallarla benimsediği milyonların keyifle izlediği bir dil. Dünya tarihinde birçok buhran ve kriz dönemi oldu ve hiçbiri koronavirüs salgını kadar futbolun önüne geçemedi. 150 yılı aşkın bu tarihi bugün ülkemizde birleştirici bir güç olarak kullanmak istiyoruz. Uludüz Medya olarak Türkiye’de futbola farklı bir bakış açısı ve tat katmak için kolları sıvadık. Son iki haftada İbrahim Yattara ve Hasan Kabze’nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz canlı yayınları sanat ve bilim dünyasından isimlerle renklendirdik. Bu projeyle sosyal rahatlama aracı olarak futbolun önemini bir kez daha göstermek istiyoruz.” dedi.

“Futbolun gücüne en çok bugünlerde ihtiyaç duyuyoruz”

Futbol müsabakalarına koronavirüs tedbirleri kapsamında dünyanın genelinde ara verildiğini ve futbolla yatıp kalkan büyük bir kitlenin adeta boşluğa düştüğünü söyleyen Görkem Uludüz, “İnsanların en çok futbol, spor ve eğlenceye ihtiyaç duyduğu zamanlardayız. Bu noktada projemizle bir nebze de olsa insanlara neşe vermeyi umut olmayı istiyoruz. Aldığımız ilk tepkiler olumlu yönde ve bu işimizi yapma motivasyonumuzu inanılmaz şekilde artırıyor. Takipçilerimizin beklentilerini karşılayabilmek adına ilerleyen dönemde birçok yeni ve eğlenceli içerikle karşılarında olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de medya sektörü yeniliklerle gelişecek”

Medyanın dünyada farklılıkları ele alarak, inovasyonla geliştiğini ifade eden Görkem Uludüz, “Uzun yıllar yurt dışında finans alanında çalıştıktan sonra 5 ay önce Türkiye’ye kesin dönüş yaptım ve yerleştim. Eğitim hayatımda da iş hayatımda da medya ile sürekli ilgili oldum ve bende yeni fikirlerin gelişmesine ortam sundu. Türkiye’de bu yatırımları yapmadan önce bir çok kişi mutsuz olursun, Türkiye’de medyaya yatırım yapılmaz gibi eleştirilerde bulundu. Hayallerinizden olduğu kadar, aldığınız kararlardan da sizi vazgeçirmek isteyen insanlar her daim oluyor. Burda önemli olan sizin gerçekten ne istediğiniz ve nerede mutlu olduğunuzdur. Ben ülkemde bulunmaktan, yeni girişimlerde bulunmaktan gayet memnunum ve kendimi mutlu hissediyorum. Ayrıca medyada başarının anahtar kelimesinin yenilik, inovasyon, farklılık olduğunu çok iyi biliyoruz. Ekibim ve ben sevdiğimiz işe odaklanıp tüm enerjimizi bu işe ayırdık. Tüm çabalarımızın da meyvelerini de ilerleyen dönemde toplayacağımıza inanıyorum.”

https://www.instagram.com/gork...