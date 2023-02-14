Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de yıllık enflasyon, Aralık 2022'de yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Tahminlerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisinin, ABD Merkez Bankası'nın daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.