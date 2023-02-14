|
Özgün

Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,64 azalışla 1.122 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,53 üzerinde 1.128 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.500 liradan satılıyor. Peki altında beklentiler ne? İşte sorunun cevabı.

11:04 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Gram altın bugün kaç TL?

Gram altın bugün kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.128 lira seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE?

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de yıllık enflasyon, Aralık 2022'de yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Tahminlerin üzerinde gelecek bir TÜFE verisinin, ABD Merkez Bankası'nın daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.




#gram
#altın
#ons
#TL
#cumhuriyet
#çeyrek altın
2 saat önce
default-profile-img
Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Kırgızlar depremzedeler için otağ kurdu
TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Deringörü" sistemi ile depremzede bebeklerin kimlikleri belirleniyor
Madencilerden öğrencilere duygulandıran mesaj: Mühendis olun sağlam binalar yapın
7 bin 500 depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycan 728 kişilik arama kurtarma ekibiyle Türkiye'yi yalnız bırakmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.