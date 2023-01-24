Dün en düşük 18,7208 ve en yüksek 18,8079 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 18,7683'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,7920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 20,3220'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 23,1490'dan satılıyor. Peki dolarda beklenti nedir, yükselecek mi? İşte detaylar.