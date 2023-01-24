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Gram altın
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.173 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak günü 1.931 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.940 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi.