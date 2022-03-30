Güllaç Tarifi: Yaprak Sayısına Göre Pratik Güllaç Tarifi, Güllaç Yufkası Ölçüsü

Güllaç nasıl yapılır? Güllaç tarifi için sorgulamalar başladı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının ardından çayın yanında zevkle tüketilen güllaçın ölçüsü yaprak sayısına göre belirleniyor. İşte tam ölçülü lezzetli güllaç tatlısı tarifi...

GÜLLAÇ TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1,5 litre süt

1 su bardağı şeker

10 adet güllaç yaprağı

2 çorba kaşığı gül suyu

1 su bardağı ceviz içi

Üzeri için:

Yarım su bardağı file Antep fıstığı

1 su bardağı nar

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Yapılışı

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Öncelikle sütü derin bir tencereye koyup kaynama sıcaklığına ulaşıncaya dek ısıtın.

Hafifçe kaynamaya başladıktan sonra altını söndürüp şekeri ilave edin ve tamamı eriyene kadar iyice karıştırın.

Şeker eridikten sonra içine gül suyunu da ekleyin ve tekrar karıştırın.

Dikdörtgen biçimindeki tepsinin tabanına sütten bir kepçe kadar yayın.

Güllaç yapraklarını iri parçalar halinde kırın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine kepçe ile her tarafı ıslanacak biçimde süt dökün ve bir kat daha güllaç koyun.

Arasına ceviz içi serpip bir kat daha güllaç yaprağı, süt, ceviz içi sıralamasına devam edin.

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En son güllaç yapraklarını yerleştirip kalan sütü üzerine gezdirin.

Güllacınızı oda sıcaklığında 1-2 saat kadar bekletip sütünü iyice çekmesine izin verin.

Daha sonra geniş kareler halinde tatlınızı dilimleyin. Her bir dilimin üzerini nar ve file bademle ya da damak tadınıza ve mevsime uygun farklı meyvelerle süsleyin.

Güllacınızı mutlaka buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

GÜLLAÇ'I İLK KİM YAPTI, NASIL BULUNDU?

Güllaç 1400'lü yıllardan beri Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri. Arif Bilgin’in Osmanlı Saray Mutfağı kitabında güllacın Osmanlı sarayına girişinin 1489 yılında gerçekleştiği söylenir. İlk olarak Kastamonulu Ali Usta tarafından sarayda yapıldığı söylenmektedir.

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