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Gazeteci Gülsüm Khalilova: Belki bu sizinle son yayınım

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş son zamanlarda gündeme oturdu. Ukrayna'dan en doğru ve güncel haberleri almakta oldukça önemli bir hale geldi. Savaşı sosyal medyada topluma anlatan Gazeteci Gülsüm Khalilova adından sıkça söz ettirmeye başladı. Gülsüm Khalilova kimdir? Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gulsum Khalilova kimdir? Gazeteci Gulsum Khalilovanın hayatı
Gülsüm Khalilova kimdir?

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'a özel askeri harekat düzenledi. Bu durum karşında tüm dünya olanları merakla takip etmeye başladı. Savaşın ortasında sosyal medya üzerinden bilgi veren Gazeteci Gülsüm Khalilova biyografisini sizler için düzenledik.

Gazeteci Gülsüm Khalilova kimdir?

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda "Arkadaşlar savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanların sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-1945 Varşova gibi olmuş buralar. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel." ifadelerini kullan Khalilova oldukça merak uyandırdı.

  • Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Ukrayna’daki gelişmeleri anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Ukraynalı Gazeteci Khalilova Kiev'den politikacılara seslendi: Sıra size gelmeden eyleme geçin
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Ukraynalı Gazeteci Khalilova Kiev'den politikacılara seslendi: Sıra size gelmeden eyleme geçin
Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.

Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Khalilova, dünya liderlerini Rusya tehlikesine karşı uyardı.

Khalilova, 'Medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus Çarı kadınları, çocukları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize de gelmeden ses verin!' dedi.

Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar
OYNAT 01:33
Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar
Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu çektiği video ile anlattı. “Bu son videom olabilir' diyen Khalilova, 'Dünya susuyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde işgal yaşanıyor. Gazetemizi vurdular. Şimdi susanlar yarın kendi başkentleri işgal edilince anlayacaklar' ifadelerini kullandı.

Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar
DÜNYA
Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar

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