Gündem 1 Haziran sonrası için kritik gün
POLİTİKA

1 Haziran sonrası için kritik gün

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda normalleşme süreci, telafi eğitimi, aşı programı ve ülke gündemindeki konular ele alınacak. Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planı açıklanacak.

Haber Merkezi AA
1 Haziran sonrası için kritik gün
Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabinede, Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

AŞI PROGRAMI ÖNCELİKLİ KONULARDAN BİRİSİ

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

TELAFİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ ADIM BELİRLENECEK

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI İÇİN KARARLAR AÇIKLANACAK

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Dikkat 5 bini henüz görmedik!
KORONAVİRÜS
Dikkat 5 bini henüz görmedik!

Yaz daha rahat geçer
KORONAVİRÜS
Yaz daha rahat geçer

Tam kapanma bitti: 15 gün kademeli normalleşme
KORONAVİRÜS
Tam kapanma bitti: 15 gün kademeli normalleşme

Abone Ol Google News
Canlarınızor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.
Gözlerimiyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.
1 Haziran sonrası için kritik gün

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Öldürüp<br>buzdolabında sakladı!

Öldürüp
buzdolabında sakladı!

​Balıkesir Edremit'te kan donduran cinayet.

​Ölü sayısı üçe yükseldi

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.