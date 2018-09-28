Gündem 10 bin polis adayı alınacak
ANKARA

10 bin polis adayı alınacak! Polis için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

10 bin polis adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Lisans ve ön lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 10 bin polis memuru adayı öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

Başvuru şartları ve tarihleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek.

  • Ön başvurular, 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek.
  • Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak şartları aranacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

Erzurumspor maçında tartışmalı karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.
Daha fazlaüretim ve istihdam

Daha fazlaüretim ve istihdam

​Erzincan Şeker Fabrikası pancar alımına başladı, çiftçiler altınla ödüllendirildi.
10 bin polis adayı alınacak

10 bin polis adayı alınacak

Polislik için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​TSK, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.