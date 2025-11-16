Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
100 ülkedeki din eğitimi araştırıldı

100 ülkedeki din eğitimi araştırıldı

04:0016/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, 100 ülkenin din eğitimi modellerini mercek altına alan kapsamlı literatür çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 120 uzmanın katkısıyla hazırlanan 10 ciltlik eser, dünya genelinde din eğitiminin, eğitim sistemlerindeki yerini karşılaştırmalı biçimde ortaya koyuyor.

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezince "Dünyada Okullarda Din Eğitimi" literatürünün hazırlama çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi. Vakfın genel merkezindeki programda seçilen ülke örnekleri üzerinden din eğitimi ve öğretimi meselelerine dair bildiriler alanında uzman kişiler tarafından sunuldu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Zengin ile aynı fakülteden Doç. Dr. Abdurrahman Hendek'in editörlüğü ve proje yürütücülüğündeki çalışmada, 100 ülkenin eğitim sistemleri, eğitim politikaları ve sistem içerisinde din eğitiminin yeri, ülkelerin din eğitimi uygulama modelleri ve yaklaşımları ele alındı. Çalışma kapsamında 100'ün üzerinde akademisyen ve yazarın katkılarıyla hazırlanan içerikler, 10 bölgede 10 kitap olarak yayımlandı. "Dünyada Okullarda Din Eğitimi" literatürü, her bir bölge için ayrı bir kitap olarak hazırlanırken, Balkanlar, Orta Avrupa, Güney Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya, Asya ve Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika, Kuzey ile Güney Amerika'daki okullarda din eğitiminin ele alındığı eserler ortaya çıktı.

2,5 YILLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Projenin 2,5 yıl sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Zengin, "'Acaba din eğitimi dünyada anayasal olarak nasıl bir görünüm arz ediyor, ülkeler din eğitimi politikalarını, modellerini nasıl gerçekleştiriyorlar?' Bunları ortaya koymak istedik. Bu düşünceden hareketle farklı bölgeleri, coğrafyaları konu edinen 10 farklı kitap çalışması gerçekleştirdik" dedi. Doç. Dr. Abdurrahman Hendek ise Birleşmiş Milletlere üye 195 ülkenin olduğunu ifade ederek, "Biz, bunların sadece 100'ünü ele almış olduk" diye konuştu.



#aktüel
#hayat
#Din Eğitimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’da ilk darbe girişimi mi?