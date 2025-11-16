100 ülkedeki din eğitimi araştırıldı

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezince "Dünyada Okullarda Din Eğitimi" literatürünün hazırlama çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi. Vakfın genel merkezindeki programda seçilen ülke örnekleri üzerinden din eğitimi ve öğretimi meselelerine dair bildiriler alanında uzman kişiler tarafından sunuldu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Zengin ile aynı fakülteden Doç. Dr. Abdurrahman Hendek'in editörlüğü ve proje yürütücülüğündeki çalışmada, 100 ülkenin eğitim sistemleri, eğitim politikaları ve sistem içerisinde din eğitiminin yeri, ülkelerin din eğitimi uygulama modelleri ve yaklaşımları ele alındı. Çalışma kapsamında 100'ün üzerinde akademisyen ve yazarın katkılarıyla hazırlanan içerikler, 10 bölgede 10 kitap olarak yayımlandı. "Dünyada Okullarda Din Eğitimi" literatürü, her bir bölge için ayrı bir kitap olarak hazırlanırken, Balkanlar, Orta Avrupa, Güney Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya, Asya ve Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika, Kuzey ile Güney Amerika'daki okullarda din eğitiminin ele alındığı eserler ortaya çıktı.