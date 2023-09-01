100. Yıl Marşı için 1000 şiir yarıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması’nda birinci seçilen eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kamuoyunun beğenisine sunuldu. Marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda ilk defa çalındı. Şiir yarışması ile başlayan süreç, 100. yıl marşının bestelenmesiyle noktalandı.

UZUN HAZIRLIK SÜRESİ

Ülkenin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini nesillerden nesillere aktarmak amacıyla 100. Yıl Marşı Yarışması düzenlendi. “Yazma Sırası Sende!” başlığıyla 29 Aralık 2022’de çağrıya çıkıldı ve katılımcıların gönderdikleri eserler arasından güfte ve beste yarışması tamamlandı. Uzun bir hazırlık sürecinden geçen marşın seçilme hikayesi, iki bölümden oluştu. İlk kısımda bine yakın şiir seçili kurul tarafından değerlendirildi. Bunun sonucunda ilk 100 içerisinde yer almayı başaran şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunuldu. Daha sonra da yapılan elemeler ile ilk 10 eser üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

USTA BESTECİLER JÜRİDE YER ALDI

Besteci ve aranjör Garo Mafyan, besteci-müzisyen Özdemir Erdoğan, piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, şarkıcı-söz yazarı Sinan Akçıl, Türkoloji profesörü Hayati Develi, tarihçi-yazar Tufan Gündüz, yazar Sibel Eraslan ve besteci-milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları gibi isimlerin bulunduğu jüri ve seçici kurul üyeleri, oy çokluğu ile birinci marşa karar verdi. Birinci seçilen marşın yazarı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Birimi’nde görev yapan Doç. Dr. İlker Kömürcü oldu. Kömürcü, ödülünü önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı programında katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Edinilen bilgilere göre 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde bu marşın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Toplumsal tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşacağı belirtildi. Seçici kurulda yer alan besteci milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, marşın Türkiye Yüzyılı’nın ruhunu yansıttığını söyledi. Arzen, “Biz, bize düşen görevi yerine getirdik. Bundan sonrası halkın beğenisine kalmıştır” dedi.







