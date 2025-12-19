100 yıllık tarih yeniden canlandı

Alınan bilgiye göre, 1922’de inşa edilen ve 103 yıldır Sakarya’nın tüm tarihi gelişmelerine tanıklık eden konak, uzun süre bakımsız kaldığı için tahrip olmuş ve yıkılacak duruma gelmişti. Büyükşehir, 100 yılı aşkın süredir ayakta olan şehrin simge yapılarından olan konağı restore etmek çalışma yürüttü ve yapıyı şehrin tarih mirasına kazandırdı. Çalışmalar süratle ilerledi ve 3 katlı konağın tüm katları özel bir işçilikle yeniden inşa edildi. Horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından kaba inşaatı bitti. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapı, yoğun bir mesainin ardından son görüntüsüne kavuştu.