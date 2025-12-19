100 yıllık tarih yeniden canlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 100 yıllık tarihi yeniden canlandırarak yıkık ve bitap haldeyken ayağa kaldırdığı Tarih Kuyudibi Konağı’nın inşası, Osmanlı mimarisinden taşıdığı izler ve Adapazarı tarihinden taşıdığı esintilerle tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, 1922’de inşa edilen ve 103 yıldır Sakarya’nın tüm tarihi gelişmelerine tanıklık eden konak, uzun süre bakımsız kaldığı için tahrip olmuş ve yıkılacak duruma gelmişti. Büyükşehir, 100 yılı aşkın süredir ayakta olan şehrin simge yapılarından olan konağı restore etmek çalışma yürüttü ve yapıyı şehrin tarih mirasına kazandırdı. Çalışmalar süratle ilerledi ve 3 katlı konağın tüm katları özel bir işçilikle yeniden inşa edildi. Horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından kaba inşaatı bitti. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapı, yoğun bir mesainin ardından son görüntüsüne kavuştu.
Kentin tarihinin önemli bir miras olduğuna dikkati çeken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu düşünceyle şehrimizin dört bir yanında, geçmişten izler taşıyan her türlü değer, gözbebeğimizdir. Kuyudibi’ndeki bu konağı hamdolsun başlattığımız çalışmayla yeniden canlandırdık ve yaşattık. Bir asrı aşkın süredir tarihin en büyük şahidi olan Tarihi Kuyudibi Konağımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.