105 bin anlaşmazlıkta ara bulundu

1 Eylül 2023 tarihinde devreye alınan zorunlu arabuluculuk sistemiyle birlikte kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar ve aidata ilişkin davalar çözüme kavuşmaya başladı. Mahkemelerin yükünü hafifletecek ev sahibi ve kiracıya kısa sürede çözüm getirecek arabuluculuk sistemine de bir yıl içerisinde ilgi büyük oldu. Bu kapsamda yaklaşık 1 yıl içerisinde 222 bin 186 kira uyuşmazlıklarından kaynaklı başvuru yapıldı. Söz konusu başvurudan 105 bin 455'i mahkemeye gitmeden çözüldü.

Kira uyuşmazlığının yanı sıra arabulucuya giden konular arasında ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, tarımsal üretim sözleşmesi gibi konular da var. Bunlar da eklendiğinde arabulucuya yapılan başvuru sayısı 305 bin 236 oldu. Bu konularda da 124 bin 893 anlaşma sağlandı. Mülkiyet ortaklığının giderilmesi için 65 bin 751 başvuru yapılırken, 14 bin 279 olumlu sonuç alındı. Kat mülkiyetinde 10 bin 830 başvurudan 3 bin 339 anlaşma sağlandı. Komşuluk hukuku için yapılan 5 bin 828 başvurudan ise bin 690'ında anlaşıldı. Tarımsal üretim sözleşmesi noktasında ise 641 başvurudan 130’unda anlaşma sağlandı.