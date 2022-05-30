11 aydır durmadan kaşınıyor: Hayatım zindana döndü

Kayseri’de 11 ay önce kaşınmaya başlayan, gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan ve verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmeyen görme engelli adam, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililerden yardım istedi.

İLAÇLAR ETKİ ETMEDİ

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, geçtiğimiz yıl temmuz ayında biranda kaşınmaya başladı. Gün geçtikte kaşınması artan Kış, hastaneye başvurdu. Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

KAŞINMAKTAN DURAMIYORUM

Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, “Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı’nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum. Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım. Bu sıkıntıyı sürekli çekiyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmaktan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 8 Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde meydana geldi. Figen ve Recep Alpsoy çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada 6 katlı apartmanın terasında bisiklet sürmeye başladı. Bir ara terastan aşağı bakan Azra dengesini kaybedip, duvara tutundu. Olayı gören karşı apartmandaki kadın, çığlık atarak sokaktakilerden yardım istedi. Bu sırada otomobiliyle iş yerine gelen, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan (37), Azra'nın düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak bekledi. Gücü tükenince ellerini bırakan Azra, Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, Azra'nın hızını yavaşlatmak için bu kez bacağını uzattı. Küçük Azra, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ahmet Ceylan'ın ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi. Yoğun bakımdan 6 Mayıs'ta pediatri servisine alınan Azra Alpsoy, buradaki tedavisi sonrası 25 Mayıs'ta taburcu edildi. 'ZOR SÜREÇTEN GEÇTİK'<br><br>Küçük Azra'nın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu, bu nedenle belden aşağısının alçıda kaldığını belirten baba Recep Alpsoy, \"Çok mutluyuz, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun ki bugünlere geldik. Zor bir süreçten geçtik. Uzun bir süre sıkıntılı günler oldu. İnsanın yoğun bakım ve ameliyathane önlerinde evladını beklemesi çok zor. Allah düşmanıma göstermesin... Rabb'im yavrumu bize geri bağışladı. Tabi ki kızımın kurtarıcısı Ahmet beyi unutmadık. Çocuğumuz şu an yanımızdaysa önce Allah'ın sonra da Ahmet kardeşimin sayesindedir. Azra, benim ilk çocuğum. Babalık duygusunu ilk onda tattım. Allah bir daha böyle bir olayı ne bize ne de başkasına yaşatmasın\" dedi. 3'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK<br><br>Azra'nın 3'üncü ameliyatı olacağını da aktaran Alpsoy, \"Azra'nın iyileşmesi uzun bir süreç alacak ama buna da şükürler olsun. Yanımızda olması, nefes alması bile büyük bir mutluluk. Kızımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Kendisi olayları hatırlamıyor. Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor. Bizleri hastanede arayıp soran Vali Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'dan da razı olsun. Asgari ücretle çalışıyorum. Bazen zorlanıyorum ama bunları da atlatacağımıza inanıyorum\" diye konuştu. Azra Alpsoy da sadece bacağında ağrı olduğunu, bunun dışında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Altıncı kattan düşen minik Azra'dan haber var: 'Kaydıraktan düştüğünü zannediyor' Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 6 katlı binanın terasından düşerek ağır yaralanan Azra Alpsoy (5), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kızının 3'üncü ameliyatı olacağını belirten Recep Alpsoy, "Azra'nın iyileşmesi uzun bir süreç alacak ama buna da şükürler olsun. Yanımızda olması, nefes alması bile büyük bir mutluluk. Kendisi olayları hatırlamıyor. Bize kaydıraktan düştüğünü söylüyor" dedi.

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FOTOĞRAF 9 Kozan'a bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı. Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi. Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, \"Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük\" dedi. Hasat yapan Enes Karanfiloğlu yıllardır geleneksel tarımı kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, \"Arazilerimiz dağlık. Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz. Bu sene buğday kuraklıktan dolayı verimli değil. Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur. Devletimizin bu yönde çabaları var ama şehirden köylere üretimin artması için verilen destekler inşallah sonuç bulur\" diye konuştu. Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı: Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz Adana'nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.

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