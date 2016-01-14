1128 'hendekçiye' 400 sinemacı eklendi!

Barış İçin Akademisyenler' inisiyatifine gazeteciler, edebiyatçılar, hukukçulardan sonra 'Barış İçin Sinemacılar' oluşumuyla destek veren 400'ü aşkın sinemacı da bir bildiri yayınlayarak imza kampanyası başlattı.
"BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ"
Sinemacıların açıklamasında “Bizler Türkiyeli sinemacılar olarak, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısına destek veriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz. Eşitlik ve barışın yanındayız. Yaşam hakkının yanındayız. Özgür düşüncenin ve sanatın yanındayız. Ama'sız fakat'sız eğer'siz: “Bu suça ortak olmayacağız!" Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin, yanındayız" denildi.
İşte o isimler:
Abbas Bozkurt Sinema yazarı
Ada Ayşe İmamoğlu Belgesel Sinemacı
Ahmet Bülent Acar Yönetmen
Ahmet Haluk Ünal Senarist / Yönetmen
Ahmet Kenan Bilgiç Müzisyen
Ahu Öztürk Yönetmen
Akın Güngör Yardımcı Yönetmen
Alaattin Özgül Sanat Asistanı
Ali Ayyıldız Yardımcı Yönetmen
Ali Deniz Şensöz Sinema yazarı
Ali Koca Sinema yazarı
Ali Şahin Sanat Yönetmeni
Ali Tolga Karayılan
Aliye Uçar Yönetmen
Alper Eraydın Sanat Asistanı
Alper Turgut Sinema yazarı
Altay Özbek Oyuncu
Anna Maria Aslanoğlu Yapımcı
Aram Dildar Oyuncu
Arda Sarıgün Yardımcı Yönetmen
Arif Seletli Sanat Asistanı
Asiye Dinçsoy Oyuncu
Aslı Daldal Sinema yazarı
Aslı Ertürk Belgesel Sinemacı
Aslı Kaygusuz Emek Yardımcı Yönetmen
Aslıhan Türel Sanat Yönetmeni
Attila Özdemiroğlu Müzisyen
Ayça Kobanbay Fotoğrafçı
Ayda Özlü Çevik
Aydın Şanlı Senarist
Aydın Yeşilyurt Senarist
Ayhan Sonyürek Yönetmen
Ayla Kanbur Sinema yazarı
Aynur Özbakır Belgesel Sinemacı
Aysim Türkmen Yönetmen / Yapımcı
Ayşe Abayoğlu Sanat Yönetmeni
Ayşe Ayben Altun Yarbaşı Yönetmen
Ayşe Bengi Senarist
Ayşe Çetinbaş Yapımcı
Ayşen Günsu Teker Senarist
Ayşin Akbulut Senarist
Aytunç Akad Belgesel Sinemacı
Azra Deniz Okyay Yönetmen
Bahriye Kabadayı Dal Yönetmen
Bakış Niherin Senarist
Banu Bozdemir Sinema Yazarı
Baran Uğurlu Sanat Yönetmeni
Barış Erdoğan Senarist
Barış İlker Senarist
Başak Yoldan Yardımcı Yönetmen
Belma Baş Yönetmen
Benan Baf Yapımcı
Berivan Başdaş Sanat Asistanı
Berke Baş Yönetmen
Berke Göl Sinema Yazarı
Beyza Boyacıoğlu Belgesel Sinemacı
Bilal Babaoğlu Yönetmen / Senarist
Bilal Bulut Oyuncu
Bilen Sevda Könen Yardımcı Yönetmen
Bilge Elif Özköse Yapımcı
Bilge Taş Festivalci
Bingöl Elmas Yönetmen
Birol Elginöz Senarist
Buket Aydın Yönetmen
Burak Acar Sanat
Burak Kolcu Yönetmen
Burcu Aykar Yönetmen
Bülent Yarbaşı Yapımcı
Cahit Binici Yapımcı
Can Kılcıoğlu Yönetmen
Can Merdan Doğan Senarist
Cem Başeskioğlu Yönetmen / Senarist
Cem Görgeç Senarist
Cem Öztüfekçi Yönetmen
Cemal Şan Yönetmen
Cemre Gülçiçek Sanat Asistanı
Cenk Boğatur Senarist
Cenk Örtülü Belgesel Sinemacı
Ceren Şakar Sanat Yönetmeni Asistanı
Ceyda Aşar Sinema Yazarı
Ceyda Yüceer Sanat Asistanı
Ceylan Özçelik Sinema yazarı
Cihan Aslı Filiz Yapımcı
Çağdaş Günerbüyük Sinema yazarı
Çayan Demirel Yönetmen
Çiçek Kahraman Kurgucu
Çiğdem Mater Yapımcı
Çiğdem Uzundağ Makyöz
Çiğdem Vitrinel Yönetmen
Deniz Büyükkırlı Senarist
Deniz Göktürk Kobanabay Sanat Yönetmeni
Deniz Koçak Yönetmen
Deniz Madanoğlu Senarist
Deniz Sal Oyuncu
Deniz Türkali Oyuncu
Derem Çıray Senarist
Dersu Yavuz Altun Yönetmen
Derviş Özer Yönetmen
Derya Derin Senarist
Devrim Akkaya Yönetmen
Didem Ayberkin Senarist
Didem Şahin Yönetmen
Dilan Dibek Sanat Asistanı
Dilan Kaya Yönetmen
Dilde Mahalli Yapımcı
Dilek Gökçin Yönetmen
Duygu Eruçman Belgesel Sinemacı
Duygu Polat Dağıtımcı
Ebru Şeremetli Belgesel Sinemacı
Ebubekir Çetinkaya Yönetmen
Elif Ergezen Yönetmen
Elif Refiğ Yönetmen
Elvan Pektaş Senarist
Emel Çelebi Yönetmen
Emin Doğan Görüntü Yönetmeni
Emine Algan Senarist
Emine Emel Balcı Yönetmen
Emine Yıldırım Yapımcı / Senarist
Emre Canpolat Oyuncu
Emre Uzundağ Dağıtımcı
Emre Yeksan Yönetmen
Ender Yeşildağ Yönetmen
Engin Ertan Sinema yazarı
Engin Savurgan Sanat Asistanı
Enis Köstepen Yapımcı
Enis Rıza Sakızlı Yönetmen
Erdal Eksert Yönetmen
Erdal Rahmi Hanay Yönetmen
Erdem Murat Çelikler Yönetmen
Eren Vurmaz Yardımcı Yönetmen
Erhan Alabaş Sanat yönetmeni
Erhan Arık Belgesel Sinemacı
Erol Mintaş Yönetmen
Ertuğrul Mavioğlu Yönetmen
Esin Akgül Güneş Belgesel Sinemacı
Esin Küçüktepepınar Sinema Yazarı
Esin Tepe Belgesel Sinemacı
Evrim Kaya Sinema yazarı
Eylem Şen Belgesel Sinemacı
Eyüp Zana Ekinci Kurgucu
Ezel Akay Yönetmen
Ezgi Özcan Senarist
Faruk Işık Oyuncu
Faruk İnan Oyuncu
Faruk Karaçay Senarist
Fatih Dönmez Oyuncu
Fatih Pınar Belgesel Sinemacı
Ferat Ayebe Yönetmen
Ferdi Alaboga Yapım Koordinatörü
Ferzan Özyaşar Yapımcı
Feyyaz Duman Oyuncu
Feza Doğru Senarist
Fırat Çelik Oyuncu
Fırat Çete Sanat Yönetmeni
Fırat Yücel Sinema Yazarı
Fikret Bekler Senarist
Fulya Emek Tanrıkulu Senarist
Funda Alp Yapımcı
Gamze Yaman Yapım Asistanı
Garip Çelik Yönetmen
Gaye Boralıoğlu Senarist
Gökçe Işıl Tuna Yapımcı
Gökçe İnce Belgesel Sinemacı
Gökhan Yalçınkaya Yönetmen
Göktuğ Özgül Yönetmen
Görkem Canbolat Sanat Yönetmeni Asistanı
Gurbet Erbulan Dağıtımcı / Yapımcı
Gül Abus Semerci Senarist
Gül Büyükbeşe Belgesel Sinemacı
Gülcan Keltek Yönetmen
Gülen Güler Yapımcı
Gülengül Altıntaş Sinema Yazarı
Güliz Sağlam Yönetmen
Gülsüm Öz Senarist
Gürşat Özdamar Yönetmen
Hakan Aytekin Yönetmen
Hale İşsever Sanat Yönetmeni
Hande Çayır Oyuncu
Hande Sakarya Kurgucu
Hande Yılmaz Yapım Asistanı
Harika Uygur Ülkü Casting Yönetmeni
Hasan Cömert Sinema Yazarı
Hasan Özsoy Senarist
Hazal Delikurt Kostüm Asistanı
Hilmi Etikan Yönetmen
Hülya Gürsoy Yapımcı
Hüseyin Beyaz Sanat Yönetmeni Asistanı
Hüseyin Karabey Yönetmen
Hüseyin Kuzu Senarist
Hüseyin Mazlum Karaman Görüntü Yönetmeni
Hüsnü Özçetin Senarist
Irmak Karasu Yönetmen
İlham Bakır Senarist / Yönetmen
İlhan İzgi Sinema Yazarı
İlker Berke Görüntü Yönetmeni
İmre Azem Yönetmen
İnan Temelkuran Yönetmen
İnanç Konukçu Oyuncu
İpek Kent Yapımcı
İsmail Orhan Toraman Yönetmen
Janet Barış Sinema yazarı
Kaan Ege Yapımcı
Kaan Karsan Sinema yazarı
Kader Gülşen Yönetmen / Yapımcı
Kadir Çermik Oyuncu
Kadir Özhan Yapımcı
Kadir Rengel Sanat Asistanı
Kasım Uçkan Senarist
Kazım Gündoğan Yönetmen
Kazım Kızıl Belgesel Sinemacı
Kazım Öz Yönetmen
Kemal Alptekin Yönetmen
Kemal Öner Yapımcı / Yönetmen
Kıvanç Sezer Yönetmen
Kibar Dağlayan Yiğit Yönetmen
Koray Kesik Görüntü Yönetmeni
Korkut Akın Yönetmen
Kudret Güneş Yönetmen
Kutay Sandıkçı Oyuncu
Levent Çelebi Kurgucu
M. Özgür Candan Yönetmen
Macide Erkılavuz Yardımcı Yönetmen
Mehmed Onur Özkök Senarist
Mehmet Aydın Senarist / Yönetmen
Mehmet Eryılmaz Yönetmen
Mehmet Y. Zengin Görüntü Yönetmeni
Mehtap Doğan Belgesel Sinemacı
Mehtap Köroğlu Yönetmen
Melek Özman Yönetmen
Melek Ulagay Taylan Yönetmen
Melih Biçer Yardımcı Yönetmen
Melih Sarıgöl Ses Mühendisi
Melik Uslu Kamera Asistanı
Melike Palak Kostüm Asistanı
Melike Parlak Kostüm Tasarımcısı
Melis Birder Belgesel Sinemacı
Melisa Önel Yönetmen
Memik Horuz Yönetmen
Meral Aktan Sanat Yönetmeni
Meriç Demiray Senarist
Meriç Ozan Yönetmen
Mert Ali Tilkal Boom Operatörü
Merve Debreli Yardımcı Yönetmen
Merve Kayan Yönetmen
Merve Öner Kösem Yönetmen / Yapımcı
Meryem Gültabak Senarist
Meryem Yavuz Görüntü Yönetmeni
Metin Avdaç Yönetmen
Metin Gönen Sinema yazarı
Metin Yeğin Belgesel Sinemacı
Mihriban Sezen Yönetmen
Mihriban Tanık Belgesel Sinemacı
Mizgin Müjde Arslan Yönetmen
Murat Ayman Yönetmen
Murat Düzgünoğlu Yönetmen
Murat Kaya Senarist
Murat Kocaman Yönetmen
Murat Kutlar Sinema Emekçisi
Murat Muslu Oyuncu
Murat Özer Sinema yazarı
Murat Saraçoğlu Yönetmen
Murat Tırpan Sinema yazarı
Mustafa Deniz Üstüner Kurgucu
Mustafa Emin Büyükcoşkun Yardımcı Yönetmen
Mustafa Söylemez Sanat Asistanı
Mustafa Ünlü Yönetmen
Müge Turan Sinema yazarı
Mügen Terzioğlu Akademisyen/Yönetmen
Nadir Öperli Yapımcı
Nadir Sarıbacak Oyuncu
Nagehan Güven Yardımcı Yönetmen
Nagehan Uskan Sinema Yazarı
Nalan Sakızlı Yönetmen / Yapımcı
Nazlı Elif Durlu Yönetmen / Senarist
Nebil Sayın Oyuncu
Necati Sönmez Belgesel Sinemacı / Sinema yazarı
Necla Algan Sinema yazarı
Nedim Hazar Bora Yönetmen
Nefes Polat Yardımcı Yapımcı
Nejla Demirci Yönetmen
Neslihan Eyüpoğlu Senarist / Yapımcı
Neşe Şen Senarist
Nevruzhan Orhon Yönetmen
Nezahat Gündoğan Yönetmen
Nezihe Ateş Sanat Yönetmeni Asistanı
Nihan Katipoğlu Festivalci
Nihan Küçükural Senarist
Nihat Erdem Senarist
Nil Perçinler Festivalci
Nilay Bölükbaşın Yönetmen Yardımcısı
Nilüfer Yarbaş Belgesel Sinemacı
Nimet Erdem Senarist
Nur Araboğa Kıymaç Senarist
Nurdan Arca Yönetmen
Nurhan Özenen Oyuncu
Okan Arpaç Sinema yazarı
Oktay İnce Görüntü Yönetmeni
Onur Metin Belgeselci
Onur Uzun Sanat Asistanı
Onur Ünlü Yönetmen
Onur Yılmaz Sanat Asistanı
Orkun Ünlü Yapımcı
Osman Bayraktaroğlu Kurgucu
Osman Çelikay Sanat Yönetmeni
Osman Özcan Sanat Yönetmeni / Yapımcı
Ozan Çağlar
Ozan Çakır Yönetmen / Senarist
Ozan Turgut Yönetmen
Ömer Aslan Set Fotoğrafçısı
Ömer Aybar Sanat Asistanı
Ömer Leventoğlu Yönetmen
Ömer Tuncer Belgesel Sinemacı
Önder İnce Yönetmen
Önder Özdemir İşçi Filmleri Festivali Koordinatörü
Övgü Gökçe Sinema yazarı
Özcan Alper Yönetmen
Özcan Vardar Kurgucu
Özer İnal Yardımcı Yönetmen
Özge Akkoyunlu Yönetmen
Özge Özgüner Belgesel Sinemacı
Özgün Öztürk Sanat Asistanı
Özgür Ağaoğlu Senarist
Özgür Doğan Yönetmen
Özgür Emre Yıldırım Oyuncu
Özkan Küçük Yönetmen
Özkan Maho Senarist
Özkan Yılmaz Yapımcı
Özlem Günhan Yardımcı Yönetmen
Özlem Sarıyıldız Yönetmen
Özlem Turan Yapımcı
Pelin Esmer Yönetmen
Peri Johnson Senarist
Perihan Aslan Yapımcı
Pınar Kula Çete Sanat Asistanı
Pınar Uysal Senarist
Ramin Matin Yönetmen
Rasim Doğan Senarist
Rena Lusin Bitmez Yönetmen
Reyan Tuvi Yönetmen
Rıza Kıraç Yönetmen
Rojda Akbayır Yönetmen
Ruges Kırıcı Oyuncu
Ruhi Karadağ Yönetmen / Yapımcı
Sabri Kuşkonmaz Senarist
Sait Kulen Oyuncu
Savaş Güvezne Yönetmen
Seda Yılmaz Kostüm Tasarımcısı
Sedat Yılmaz Yönetmen
Selcan Özgür Senarist
Selen Uçer Oyuncu
Selim Yıldırım Yapım Sorumlusu
Selin Sevinç Sinema yazarı
Semih Dindar Yönetmen
Senem Aytaç Sinema yazarı
Senem Erdine Sinema yazarı
Seray Genç Sinema yazarı
Serdar Kökçeoğlu Sinema yazarı
Seren Yüce Yönetmen
Serhat Karaaslan Yönetmen
Serkan Acar Yönetmen / Yapımcı
Serpil Güler Yapımcı / Yönetmen
Serra Yılmaz Oyuncu
Sevgi Saygı Senarist
Sevgi Türkmen Belgesel Sinemacı
Sevil Demirci Yapımcı
Sezgin Türk Yönetmen
Sibel Tekin Yönetmen
Sidar İnan Erçelik Yönetmen
Sinan Biçici Senarist
Sinan Yıldız Yönetmen
Sinan Yusufoğlu Sinema Yazarı
Sinem Sakaoğlu Yönetmen
Somnur Vardar Yönetmen
Suat Eroğlu Senarist / Yönetmen
Süleyman Karaaslan
Ş. Ceren Ülgen Dağıtımcı
Şaduman Kızıldere Kostüm Tasarımcısı
Şahika Çakırca Senarist
Şamil Erdemli Kamera Asistanı
Şehmus Fırat Çete Sanat Yönetmeni
Şenay Aydemir Sinema yazarı
Şenol Gülbudak Yapımcı
Şevket Süha Tezel Oyuncu
Tansu Gülsüm Öz Senarist
Tebessüm Tatar Sanat Asistanı
Tolga Karaçelik Yönetmen
Tuba Sökmen Gülmez Casting Yönetmeni
Tunç Erenkuş Yönetmen
Tülin Erarslan Yönetmen
Türkân Noğay Yönetmen
Türküler Özgül Senarist
Ufuk Demirbilek Reji Koordinasyon
Uygar Şirin Senarist
Ümit Kıvanç Yönetmen
Ümit Konuk Sanat Yönetmeni Asistanı
Vecdi Sayar Sinema Yazarı
Vedat Özdemir Görüntü Yönetmeni
Veysel Çınarbaş Sanat Yönetmeni Asistanı
Volkan Sümbül Senarist
Volkan Yosunlu Oyuncu
Vural Çavuşoğlu Yönetmen
Vuslat Saraçoğlu Yönetmen
Xılas Ulucan Kamera Asistanı
Yakup Tekintangaç Yönetmen
Yamaç Okur Yapımcı
Yasemin Akıncı Yönetmen
Yasin Ali Türkeri Yönetmen
Yasin Günbeyi Sanat Asistanı
Yeliz Uslu Kostüm Sorumlusu
Yeşim Burul Sinema yazarı
Yeşim Çıtak Senarist
Yeşim Tabak Sinema yazarı
Yeşim Ustaoğlu Yönetmen
Yıldız Bilgin Bayazıt Senarist
Yunus Boztepe Asistan
Yusuf Güven Sinema yazarı
Yücel Ünlü Yönetmen
Yüksel Budak Yapımcı
Yüksel Yavuz Yönetmen
Zafer Ayden Sine-Sen Genel Başkanı
Zafer Özgentürk Yönetmen
Zehra Tuba Ataç Kostüm Tasarımcısı
Zeliha Doğan
Zeynel Doğan Yönetmen
Zeynep Güzel Belgesel Sinemacı
Zeynep Koloğlu Sanat Yönetmeni
Zeynep Nilüfer Özçelik Senarist
Zeynep Santıroğlu Yapımcı
Zeynep Ünal Yapım Koordinatörü
Ziya Demirel Yönetmen
Zülfiye Akkulak Yapımcı
Zümrüt Burul Yapımcı