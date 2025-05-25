Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği koordinasyonunda düzenlenen ve Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının katkı sunduğu yarışmaların "Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni", bu yıl Gaziantep'te yapılacak.





Bine yakın akademisyen, dil bilimci ve sanatçının jürisinde yer aldığı il ve bölge elemeleri sonucunda Türkiye finallerine gelmeye hak kazanan öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek finalde yarışacak.





Elemelere 5 dalda 20 binden fazla öğrenci katıldı

Türkiye genelinde 81 ilden 2 bin 663 İmam Hatip okulundan başvuru yapılan 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları'nın okul içi elemelerine 20 binden fazla öğrenci sahne aldı.





Elemelerde İmam Hatip Ortaokulları "Arapça Şarkı Yarışması" kategorisine 80 ildeki 974 okuldan 3 bin 356 öğrenci, "Arapça Hikaye Canlandırma Yarışması"na 63 ildeki 338 okuldan 795 öğrenci katıldı.





Anadolu İmam Hatip Lisesi "Arapça Şiir Okuma Yarışması"na 79 ildeki 710 okuldan 710 öğrenci, "Arapça Bilgi Yarışması"na 78 ildeki 599 okuldan 1862 öğrenci, "Arapça Hat/Kaligrafi Yarışması"na ise 22 ildeki 42 okuldan 70 öğrenci katılım sağladı.





Yarışmalarda okul içi elemelerden geçen öğrenciler, il düzeyinde yüz yüze yarıştı. İl birincilerinin videolarını göndererek bölge değerlendirmesine katıldığı yarışmanın bölge birincileri, Gaziantep'teki Türkiye finallerinde yüz yüze yarışacak.





Bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları"nın Türkiye finalleri, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları ve Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğinin işbirliği ve destekleriyle gerçekleştiriliyor.



