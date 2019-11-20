Gündem 12 bin yıllık Dipsiz Gölde define kazısına izin veren 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
GÜMÜŞHANE

12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Haber Merkezi DHA
Kazı çalışmalarından önce gölün durumu
Kazı çalışmalarından önce gölün durumu
Kazı çalışmalarından sonra gölün durumu
Kazı çalışmalarından sonra gölün durumu


Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, 'define' söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yolaçan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı.

2 müdür 1 memur açığa alındı

Hüseyin Ateş - Elif Öktem

Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.

Suç duyurusunda bulunulacak

Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

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