81 ilin 79’unda milletvekili çıkaran AK Parti, Meclis’teki üstünlüğünü korudu. 600 milletvekilinin 267’sini alan AK Parti 60 ilde de birinciliği bırakmadı. 30 büyükşehirde ise AK Parti 21 ilde birinci oldu. Bu yasama döneminde Meclis’te kadın oranında ise büyük bir artış yaşandı. AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere 121 kadın milletvekili seçildi. Kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye çıkmış oldu. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde ise kadın milletvekili bulunmuyor.