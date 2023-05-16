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121 kadın milletvekili

Meclis’e bu yasama döneminde AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere 121 kadın milletvekili seçildi. Kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye çıkmış oldu. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde ise kadın milletvekili bulunmuyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Suna Kepoğlu, Zehranur Aydemir.

Suna Kepoğlu, Zehranur Aydemir.

81 ilin 79’unda milletvekili çıkaran AK Parti, Meclis’teki üstünlüğünü korudu. 600 milletvekilinin 267’sini alan AK Parti 60 ilde de birinciliği bırakmadı. 30 büyükşehirde ise AK Parti 21 ilde birinci oldu. Bu yasama döneminde Meclis’te kadın oranında ise büyük bir artış yaşandı. AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere 121 kadın milletvekili seçildi. Kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye çıkmış oldu. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde ise kadın milletvekili bulunmuyor.

DİYARBAKIR’IN HANIMAĞASI

Diyarbakır’da ‘hanımağa’ olarak tanınan Suna Kepoğlu Ataman üçüncü sıradan milletvekili seçildi. AK Parti’nin en genç milletvekili ise Ankara birinci bölgeden 4’üncü sıradan yazılım mühendisi Zehranur Aydemir oldu. AK Partili 9 kadın avukat TBMM’ye girmeye hak kazandı. Avukatlar: Zeynep Yıldız, Belgin Uygur, Emine Yavuz Gözgeç, Fatma Öncü, Rabia Kalander İlhan, Sena Nur Çelik, Özlem Zengin, Şengül Karslı, Fatma Serap Ekmekci. Ayrıca kadın milletvekilleri arasında 2 ekonomist, 2 gazeteci, 2 mühendis, 1 eczacı, 1 biyolog bulunuyor.



#Seçim
#AK Parti
#TBMM
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