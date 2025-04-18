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121 km tünel imha edildi

121 km tünel imha edildi

Canberk Doğan
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Ocak 2025’te başlayan ‘tünel imha’ faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66 kilometre, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Isparta’daki 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.


FAALİYETLERE ARALIKSIZ DEVAM

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti. Geçen hafta Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Habur’daki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu kaydeden Aktürk, “Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.


CEVAP VERMEMİZİ BEKLEMEYİN

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis’in, “Türkiye’ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız” şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, “Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin” dedi. Kaynaklar, Yunanistan’ın ilan ettiği “Deniz Mekansal Planlaması”nın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır” şeklinde konuştu.


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