13 milyon sandığa gitmedi

Türkiye, önceki gün yerel yöneticilerini seçti. Ancak 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin gidilen seçimde katılım önceki seçimlere göre azdı. Toplam 61 milyon 430 bin seçmenden 48 milyon 153 bini sandığa giderek oyunu kullandı, 13 milyon 174 bin 817 seçmenin sandığa gitmediği görüldü.

20 YILIN EN DÜŞÜK KATILIMI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıklamalarına göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşti. Belediye başkanlığı seçimi için katılım oranı yüzde 78,7. Belediye meclisi seçiminde katılım oranı da yüzde 78,5’te kaldı.

İl genel meclisi seçiminde ise katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte, seçimlerde son 20 yılın en düşük katılımı yaşandı. Daha önce en düşük katılım oranı 2004 yerel seçimlerinde yüzde 76,30 olmuştu.

ESKİ SEÇİMLERDE BÖYLEYDİ

Son yirmi yıllık dönemde yapılan seçimlerdeki katılım oranları ise şöyle olmuştu:

14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi: %88,92

31 Mart 2019 Yerel Seçim: %84,69

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi: ... %86,22

1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimi: %85,18

7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimi: %86,64

30 Mart 2014 Yerel Seçim: %89,2

12 Haziran 2011 Milletvekili Seçimi: %83,2

29 Mart 2009 Yerel Seçim: %83,17

22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimi: % 84,25

28 Mart 2004 Yerel Seçim: %76,30

3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimi: %79,14







