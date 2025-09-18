13 yıl aradan sonra bir ilk: Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlık kaynakları, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi:

GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY’nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada’daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

"Kıbrıs Türk halkı da Türkiye’nin güvencesi altındadır"

Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC’nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye’nin güvencesi altındadır."

Suriye'deki TSK unsurlarının durumu

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye’den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Buna göre; geçtiğimiz hafta içerisinde, 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu, sınır ve ötesinde devam eden arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarda, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

"Suriye Harekât Alanları"ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic’de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaştı.

"Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 şahıs yakalandı"

Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 şahıs yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 oldu. Son bir haftada engellenen 864 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308’e ulaştı.

Bu hafta içerisinde, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram (22.352 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uluslararası toplum Gazze'de yaşananları görmezden gelemez"

İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekâtı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.

İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez.

Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı

Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlandığını duyurdu.

Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.







