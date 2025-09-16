Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB: İran hudut hattında 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MSB: İran hudut hattında 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

17:2516/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Hudut birlikleri devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Hudut birlikleri devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında gerçekleştirilen devriye sırasında 14 kilo 342 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.
6’ncı Hudut Tugay Komutanlığımız ve 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi"
denildi.


#MSB
#İran
#uyuşturucu operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?