Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvurular 15 Eylül 2025 itibarıyla başladı. MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru şartları neler, uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman? sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Başvurular açıklanan tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet üzerinden yapılacak; mülakat ve sınav tarihleri ise başvuru sonuçlarının ardından ilan edilecek. İşte, MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru ekranı ve tüm detaylar.