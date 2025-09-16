Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları için başvurular başladı. 15 Eylül itibarıyla açılan başvurular yoğun ilgi görüyor. Adaylar, başvuru şartlarının neler olduğu ve seçim sürecinde yapılacak mülakatların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Başvuru kriterleri, eğitim ve sağlık şartlarından yaş aralıklarına kadar birçok detayı içeriyor. Ayrıca mülakat takvimi ve sonuçların açıklanma süreci de merak edilen konular arasında yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvurular 15 Eylül 2025 itibarıyla başladı. MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru şartları neler, uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman? sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Başvurular açıklanan tarihler arasında personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet üzerinden yapılacak; mülakat ve sınav tarihleri ise başvuru sonuçlarının ardından ilan edilecek. İşte, MSB Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuru ekranı ve tüm detaylar.
MSB UZMAN ERBAŞ VE ER ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini ilanı için başvurular 15 - 28 Eylül günleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak alınacak. Son başvuru tarihi 28 Eylül 2025 (saat 23.59'a kadar) olup, sınav ücretlerinin en geç 29 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI NEREYE HANGİ SINIFLAR İÇİN OLACAK?
Uzman erbaş alımı; Piyade Komando, Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Muhabere, Bakım, İstihkâm, Ulaştırma, İkmal, Mühimmat, Sıhhiye, Veteriner ve Bando sınıfları için olacak.
MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ardından adayların, 250 TL başvuru ücretini Vakıfbank üzerinden yatırmaları gerekiyor.
MSB UZMAN ERBAŞ VE ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
Çevrimiçi (online) başvuru yapılması ve sonrasında sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacaktır.
Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.
MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak, ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek ve Uzman Erbaş Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapacaklardır. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edeceklerdir.
Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edeceklerdir. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.
Uzman erbaş temini sınıflandırma işleminde; kılavuzda yer alan kriterlere (öğrenim ve ilgili diğer belgelerden herhangi birine) sahip olan adaylara Bakım (Elektro Optik Tamircisi, İş Makineleri Tamircisi, Kurtarıcı Araç Operatörü, Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi ve Tekerlekli Araç Tamircisi) ve İstihkâm (Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Elektrik ve İnşaat) sınıfı için öncelik verilecektir.
Seçim aşamalarını başarılı olarak tamamlayıp sağlık kurulu raporu için sevk edilen adayların işlemleri, Millî Savunma Bakanlığınca sonradan duyuru / ilan yöntemi ile belirlenen süre içerisinde tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
MSB UZMAN ERBAŞ VE ER ALIMI BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN