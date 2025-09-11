Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Milli Savunma Bakanı Güler Vietnam'da resmi ziyaretlerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler Vietnam'da resmi ziyaretlerde bulundu

09:1611/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Güler, görüşme sonrası Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Güler, görüşme sonrası Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak bulunduğu başkent Hanoi'de askeri törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak gittiği başkent Hanoi'de Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanlığına geçen Güler, mevkidaşı Giang tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından Bakanlıktaki Altın Defter'i imzalayan Güler, Giang ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Güler, görüşme sonrası Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edilen Bakan Güler, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.




#Vietnam
#ziyaret
#Yaşar Güler
#MSB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI E-DEVLET EKRANI: Yurt taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır?