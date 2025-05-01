15 bin araç daha kaldırıma park etti

İSPARK’a ait 15 bin araç kapasiteli 36 otoparkı bir anda kapatan İBB’ye tepki yağıyor. Aylık peşin ödeme yapan vatandaşlar, önceden bilgilendirilmedikleri için duruma isyan etti. Otoparkların kapatıldığı bölgelerde dün cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Alibeyköy Yeşiltepe Zemin Altı Otoparkı çevresinde vatandaşlar araçlarının kaldırım ve okul önlerine park etti. İBB’nin yaptığı “deprem tedbiri” açıklamasına inanmadığını ifade eden bölge esnafı Mehmet Kevser, “Bu otopark metronun yanında ve inşaatı birlikte yapıldı. Çok değil birkaç sene önce açıldı” dedi. İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Levent Metro Yer Altı Otoparkı’nın kapatılması nedeniyle de vatandaşlar araçlarını uzak noktalara park edip iş yerlerine yürümek zorunda kaldı. Bayrampaşa Yenidoğan Zemin Altı Otoparkı’nın karşısında esnaflık yapan İbrahim Yıldız ise “Deprem ya da yangın için inceleme yapıldığına inanmıyorum. Çünkü ben her gün buradayım. Kapandıktan önce de sonra da hiçbir inceleme yapılmadı” diye konuştu.