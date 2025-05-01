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15 bin araç daha kaldırıma park etti

15 bin araç daha kaldırıma park etti

Neslihan Önder
Neslihan Önder
Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Vatandaş, İBB’nin deprem gerekçesine inanmadı.
Vatandaş, İBB’nin deprem gerekçesine inanmadı.

İSPARK’a ait 15 bin araç kapasiteli 36 otoparkı bir anda kapatan İBB, İstanbul’daki otopark sorununu büyüttü. Alibeyköy’deki zemin altı otoparkı çevresinde kaldırım ve okul önleri araçlarla doldu. “Deprem gerekçesi”ni inandırıcı bulmayan esnaf Mehmet Kevser, “Bu otopark metronun yanında ve inşaatı birlikte yapıldı. Çok değil birkaç sene önce açıldı” dedi. Bayrampaşa’daki zemin altı otoparkın karşısında esnaflık yapan İbrahim Yıldız da deprem ve yangın incelemesi yapılmadığını söyledi. Aylık peşin ödeme yapan vatandaşlar ise önceden bilgilendirilmedikleri için isyan etti.

İSPARK’a ait 15 bin araç kapasiteli 36 otoparkı bir anda kapatan İBB’ye tepki yağıyor. Aylık peşin ödeme yapan vatandaşlar, önceden bilgilendirilmedikleri için duruma isyan etti. Otoparkların kapatıldığı bölgelerde dün cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı. Alibeyköy Yeşiltepe Zemin Altı Otoparkı çevresinde vatandaşlar araçlarının kaldırım ve okul önlerine park etti. İBB’nin yaptığı “deprem tedbiri” açıklamasına inanmadığını ifade eden bölge esnafı Mehmet Kevser, “Bu otopark metronun yanında ve inşaatı birlikte yapıldı. Çok değil birkaç sene önce açıldı” dedi. İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Levent Metro Yer Altı Otoparkı’nın kapatılması nedeniyle de vatandaşlar araçlarını uzak noktalara park edip iş yerlerine yürümek zorunda kaldı. Bayrampaşa Yenidoğan Zemin Altı Otoparkı’nın karşısında esnaflık yapan İbrahim Yıldız ise “Deprem ya da yangın için inceleme yapıldığına inanmıyorum. Çünkü ben her gün buradayım. Kapandıktan önce de sonra da hiçbir inceleme yapılmadı” diye konuştu.


VATANDAŞ MAĞDUR CHP ALGI PEŞİNDE

Kapatılan Beşiktaş Halk Pazarı Otoparkı’nda, CHP algı operasyonuna soyundu. Vatandaşların tepkisi üzerine esnaf, CHP Beşiktaş ilçe örgütü yetkilisi Ömer Kart’ı arayıp bilgi istedi. Kart, “Valilik yazısıyla otoparklarımıza çöküyorlar” ifadelerini kullandı. Bir vatandaş Kart’a “Valilik yazıyı Şubat ayında göndermiş, buralar ruhsatsız ve buna rağmen çalışıyordu. Mühürleyen de İBB Zabıta ekipleri” diye tepki gösterdi. Yalanı ortaya çıkan Kart, “Ablacım siz anlamazsınız. Onlar bizim otoparklarımızı kapattı, çöktüler” diye algı operasyonunu sürdürdü.


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