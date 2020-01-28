Gündem 15 dakikada enkaz başındaydık
ELAZİĞ

15 dakikada enkaz başındaydık

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8’lik depremde devletin ve yardım kuruluşlarının hızlıca organize olması sayesinde 45 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Elazığ AFAD Müdürü Osman Pıhtılı’nın “5 dakika sonra organize olmuştuk, 15 dakika sonra ilk enkazın başındaydık” şeklindeki sözleri bu başarıyı özetliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkeze en uzak köy olan Çevrimtaş’a bile 1 saat sonra ulaşıldı.
Merkeze en uzak köy olan Çevrimtaş’a bile 1 saat sonra ulaşıldı.

Elazığ İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem anından sonra nasıl organize olduklarını ve deprem bölgesi için toplanan yardımların nasıl dağıtıldığı konusunda Yeni Şafak’a önemli bilgiler verdi. Pıhtılı, depremin olduğu saatten beş dakika sonra organize olduklarını ve 15 dakika sonra ilk enkaz yerlerinde olduklarını kaydetti. Kendilerine gelen tüm ihbarı değerlendirdiklerini vurgulayan Pıhtılı, “Enkazda bir kişinin hayatını kurtarırken, diğer kişileri de düşünerek çalışma yapıyoruz” .

Osman Pıhtılı

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Yasemin Asan ve Fazlı Şahan

DEPREM SENELİK İZİNDE YAKALADI

Deprem olduğunda yıllık izinli olduğunu anlatan Pıhtılı, “Apartmanın zemin katında asansöre binerken ailem ile depreme yakalandık. Hemen eve çıkarak teçhizatımı aldım ve çıktım evden. Hala eve gitmedim” diye konuştu.

Arama kurtarma ekipleri Elazığ'a veda etti
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Arama kurtarma ekipleri Elazığ'a veda etti
Elazığ'da deprem sonrası 45 kişiyi sağ kurtaran, 41 vatandaşın cansız bedenine ulaşan arama kurtarma ekipleri 3.günün sonunda görevlerini sonlandırdılar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, birbirlerine sarılarak vedalaştılar.


ÇOK HIZLI KOORDİNE OLDUK

  • Olay olduktan sonra ekipleri ile alanda olduğunu belirten Pıhtılı, “Depremden sonra 5 dakikada koordine olduk. Tüm Türkiye’den arama kurtarmaları buraya sevk edildi. 15 dakika sonra ise ekiplerimiz enkazlarına oradaydı. Enkazı görüyorsun. Ekipmanları açıyorlar, keşif yapıyorlar, binanın durumunu tespit ediyorlar” diye konuştu.

ERDOĞAN ASLA MÜSAADE ETMEZ

Merkeze en uzak köy olan Çevrimtaş’ta da ekiplerin bulunduğunu söyleyen Pıhtılı, “Oraya kurtarma ekipleri 1 saatte ulaşabildi. Çünkü Çevrimtaş köyü yolunda heyelan oluşmuştu ve yol kapalıydı. O ekipler başka bir güzergahtan köye ulaştı. Başka bir ekibi de heyelandan kapanan yolu açmaya yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’a geldiğinde bir yaralının çıkarılmasının özellikle bekletildiği iddialarına da cevap veren Pıhtılı şunları söyledi: “Öyle bir şey yok kesinlikle. Öyle bir şeye Cumhurbaşkanımızın asla tahammülü olamaz. Profesyonelce iş yapıyoruz. Enkaza girerken oradan bir ceset ya da bir can alacağım derken başka bir cana da zarar verebilirsiniz. Bu işe bodoslama girerseniz kaş yaparken göz çıkarırsınız. Oradan bir canlı ihbarı aldınız, uygun yöntem ile almazsanız kolunu, bacağını koparabilirsiniz. Yaralı alacağınıza, ölü alabilirsiniz. Belli tekniklerle insanları çıkarıyoruz. Şoka girip hayatını kaybetmemesi için de gerekli önlemleri alıyoruz.”

Erdoğan talimat verdi: 20 milyon lira ödenek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10’ar milyon lira daha ödenek gönderildi. Aile Bakanlığı da 8 milyon lira kaynak aktardı. Böylelikle, Elazığ ve Malatya’ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı. Bu arada AFAD, depremzedeler için başlatılan “Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası”nda 50 milyon 576 bin lira toplandığını bildirdi. Yapılan yardımlar sonucu banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş biriktiği aktarıldı.

Bakan Soylu enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmut ile buluştu
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Bakan Soylu enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmut ile buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da yaşanan depremle yıkılan bina enkazının altında kalan çifti elleriyle kazarak enkaz altından kurtaran Suriyeli Mahmut ile buluştu. Mahmut'a teşekkür eden Soylu ''Allah senden razı olsun'' ifadelerini kullandı.


10 kişiyi kurtardı

Burak Özer

Elazığ’da depremin ardından vatandaşların enkazlardan canlı çıkarılmasında fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerinin içinde yer Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Taburu’nun komutanı Binbaşı Burak Özer, küçük Yüsra ve annesinin nasıl kurtarıldığını anlattı.

HER BİNAYA ÖZEL PLAN YAPIYORUZ

Ekiplerini enkazlarda görevlendirdiklerini belirten Özer, arama kurtarma çalışmalarını kendilerine has yöntemlerle yürüttüklerini ifade etti. Özer, profesyonel olarak arama-kurtarma yapan ekiplerin hepsinin kullanılması gerektiğini belirterek, “Bazen kuyu yöntemini kullanıyoruz. Bazen galeri yöntemini kullanıyoruz. Binanın şekline göre sizin arama kurtarma tekniğini değiştirmeniz gerekebilir. Her binaya özel çalışma yaparız” diye konuştu. İlk günde yaklaşık 10 kişiyi canlı çıkarttıklarını ifade eden Özer, “Çok zordu ama biz çok mutluyuz, gururluyuz. Devletimiz burada, bütün imkanlar seferber olmuş, bu çarkın bir parçasıyız. Allah milletimize bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın” dedi.

Ölü sayısı 41’e yükseldi

  • Elazığ’da son vatandaşın da enkaz altında çıkarılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanlara duygusal veda

Görevlililer için enkaz başında tören düzenlendi.

Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi. Ekipler dua ettikten sonra bir birine sarılarak vedalaştı. Elazığ’da enkazda arama çalışmalarının tamamlanmasıyla ekiplerin bölgeden ayrılmaya başladı. Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkarılmasının ardından bir araya geldi. Ekipler, hayatını kaybedenler için dua etti.

Çalışmalar 67 saat sürdü

Arama kurtarma ekipleri Türk bayrağı açtı.
  • AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla çalışmalar sürdü. Ekipler 67 saatboyunca enkazdanyaralıları çıkardı. Çalışmalar sırasında 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde 948 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Elazığ'da çökme riski olan bina kontrollü şekilde yıkılıyor
Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan İcadiye Mahallesi Kışla Caddesindeki 6 katlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor. Duvarlarında çatlakların oluştuğu bina tamamen boşaltıldı, çevreye güvenlik şeridi çekildi.


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