15 günde temyiz hakkı

Teklifin ayrıntılarından söz konusu uygulamaların ne zaman hayata geçirileceği de belirlendi. Buna göre, beş yılın altındaki cezaları içeren ve istinafta kesinleşen suçlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilebilecek. Yine soruşturma aşamasında tutukluluğa getirilmesi öngörülen “azami süre”lerle ilgili düzenleme de kanun yürürlüğe girdikten 3 ay, seri ve basit yargılama usulü de uygulamacı hakim ve savcıların eğitimlerinin tamamlanabilmesi için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay sonra uygulanmaya başlanacak. Yine hukuk mezunları için getirilen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” ilk kez 2024 yapılacak.

Hakim adaylığı sınavına girmek, avukatlık ve noterlik stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” ile “İdari Yargı Ön Sınavı”nda başarılı olmak şartı getirilecek. Adayların 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek. Hukuk mezunları için sınavın 2024’te yapılması öngörülüyor.