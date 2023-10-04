15 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonları: 37 şüpheli yakalandı iki terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ’cülerin yurt dışına kaçışı için astronomik rakamlar ödeyen terör örgütü yöntem değiştirdi. Kendi kaçış organizasyonunu kuran FETÖ’cüler, yüksek meblağlardan kurtulmak için satın aldıkları tekneleri kendileri kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Didim açıklarında yakalanan aralarında FETÖ’cü eski askerler, esnaf ve öğretmen B.İ.’nin yakalandığı tekne bir FETÖ’cünün çıktı. Teknenin sahibi B.İ., 40 bin liraya sahip olduğu tekneyi kullanabilmek için özel ders de almış.