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15 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonları: 37 şüpheli yakalandı iki terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen ‘Kahramanlar’ operasyonları 15 ilde sürüyor. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanırken Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan iki terörist ise etkisiz hale getirildi.

Kenan Biter
08:41 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Kahramanlar’ operasyonlarına ülke genelinde devam ediliyor. Operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli yakalandı.


Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı." ifadelerini kullandı.


Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.


Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi."







#‘Kahramanlar’ operasyonları
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
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