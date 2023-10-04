15 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonları: 37 şüpheli yakalandı iki terörist etkisiz hale getirildi

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Bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Kahramanlar’ operasyonlarına ülke genelinde devam ediliyor. Operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı." ifadelerini kullandı.
Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik ’Kahramanlar Operasyonları’ kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.
Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi."