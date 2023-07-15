15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz yaşadıklarını anlattı: O anda ölüm kalımı düşünmedim

"Benim yanımda 3 şehit, 49 gazimiz vardı. Yanımızdan geçen kurşunların sıcaklığını hissettim. O anda ölüm kalımı düşünmedim. Cenabı Allah bizi korudu. Allah'ım bize bir daha böyle darbeler göstermesin, vatan hainlerine de fırsat vermesin. Bu vatan, bu millet, bayrak için gazi olduk. Bu uğurda şehit olmayı da temenni ederdim."