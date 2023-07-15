15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz yaşadıklarını anlattı: O anda ölüm kalımı düşünmedim

15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz yaşadıklarını anlattı.
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine TRT İstanbul Radyosu binasının önüne giden Yılmaz, burada vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandı.
Hastanede tedavi gören Yılmaz, taburcu edildikten bir süre sonra memleketi Samsun'un Terme ilçesine döndü.
Samsun'da bir devlet kurumunda çalışan Korkmaz, darbe girişimini sırasında iş yerinde bulunduğunu, arkadaşlarıyla televizyonda darbe girişimiyle ilgili görüntüleri izlediğini söyledi.
Korkmaz, her yıl 15 Temmuz'da evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donatarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttuğunu kaydetti.