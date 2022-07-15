15 Temmuz treni yollarda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferi için Ankara YHT Garı’ndan hareket etti. Trenin üzerinde “Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına” ifadelerine yer verildi. Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek. Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.

FOTOĞRAF 11 TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT) üçüncü yılında ilk seferine Ankara YHT Garı'ndan saat 09.55'te çıktı. Tüm koltukları satılan trenin seferi tam kapasiteyle başladı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, törende yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişiminin 5'inci yılında, YHT setini, birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen fotoğraflarla giydirdiklerini söyledi. Tam yolcu kapasitesi ile İstanbul’a hareket eden YHT iki ay boyunca Ankara-İstanbul-Ankara arasında sefer yapacak. Toplam 56 bin kilometre yol kat edecek olan tren yaklaşık 60 bin yolcuya hizmet verecek. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisince hazırlanan afişleri YHT'lerin içine asacaklarını ve videoları trenlerdeki ekranlara yansıtacaklarını belirten Pezük, şöyle konuştu: \"Bu yıl üçüncü kez giydirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni ile millet iradesinin ortaya koyduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. 165 yıllık demir yolu kültürüne sahip TCDD Taşımacılık olarak, başta İstiklal Mücadele'mizin kahramanlıkları olmak üzere tarihimize ilişkin nice acı ve tatlı hatıraların en değerli hazinemiz olduğu bilinci içinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hiçbir zaman ölmeyen ve ölmeyecek olan İstiklal Mücadelesi ruhuna sahip çıkmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'miz iki ay süresince Ankara-İstanbul-Ankara hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat ederken 60 bin yolcumuzu taşıyarak, o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'mizin yolu açık olsun.\" Pezük, TCDD Taşımacılık ailesi olarak Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı, ana hat, bölgesel trenler, Marmaray ve Başkentray ile vatandaşları sevdiklerine ulaştırmak için çalışacaklarını kaydetti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan İstanbul’a uğurlandı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz görseli ile giydirilmiş yüksek hızlı tren (YHT) Ankara YHT Garı'ndan İstanbul'a yola çıktı.

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