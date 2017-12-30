Gündem15 Temmuzu tiyatro gibi seyrettiler
POLİTİKA

'15 Temmuz'u tiyatro gibi seyrettiler'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu necip millet siyasi parti ayrımı gözetmeden her bir millet ferdimiz meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir. Birileri bu darbe girişimine tiyatro diyebilir. Normaldir, çünkü onlar tiyatro gibi seyrettiler" dedi.

Haber MerkeziAA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tunceli'ye gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katıldı.

Tüfenkci, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman halka güvendiklerini ve ülkenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'yi geleceğini hazırladıklarını ifade den Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Biz bir yandan ülkeyi büyütmeye çalışırken bir yanda da terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Hem terör örgütleriyle mücadele ediyoruz hem Türkiye'yi büyütüyoruz. İstiyoruz ki insanımızın refah düzeyi artsın, istiyoruz ki Dersim gelişsin, Türkiye büyüsün ve dünyada Türkiye hak ettiği yeri alsın. Onun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere gece gündüz demeden gerçekten koşturuyoruz. Bu koşturma içerisinde ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken bir yandan da istihdam sağlamaya, üretimimizi artırmaya ve insanımıza iş, aş bulmaya çalışıyoruz."

Tüfenkci, Türkiye'de 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşadığını ve tahribatı kısa zamanda atlatarak 2017'ye güçlü bir şekilde girdiğini vurguladı.

Dünyayı ve Avrupa'yı kıskandıracak büyüme rakamlarına ulaştıklarını ve 3. çeyrekte de dünyada rekor kırarak 11,1 gibi önemli bir büyüme rakamını yakaladıklarına dikkati çeken Tüfenkci, "Bu büyüme rakamları niçin önemli? Çünkü Türkiye'de her yıl 1 milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. Bu ne demektir? Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için her yılda yüzde 5'lerin üzerinde bu ülke büyümek zorunda. Baktığımızda son 7 yılda Türkiye olarak 6 milyon 600 bin insanımıza iş bulmuşuz, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz." diye konuştu.

"15 Temmuz'u tiyatro gibi seyrettiler"

Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin halktan başka kimseden istikamet almadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'da bu necip millet siyasi parti ayrımı gözetmeden her bir millet ferdimiz meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Onun için sizlere ve bu millete ne kadar teşekkür etsek azdır. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir. Birileri bu darbe girişimine tiyatro diyebilir. Normaldir, çünkü onlar tiyatro gibi seyrettiler. Ama bu ülkede bir çok kardeşim canını verdi bu vatan için. O gün darbeciler iş başına gelmesin, milli irade ayaklar altına alınmasın diye canlarını verdi, şehit oldu."

"Terör ekonominin, siyasetin düşmanıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da terörün ortadan kalktığı, demokratik ortamın geliştiği, kalkınmanın olduğu bir ortamdan en fazla gençlerin istifade edeceğini anlattı.

Teröre karşı ortak tavır geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Terör ekonominin düşmanı olduğu gibi, demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortamda, hem kalkınmanızı hızlandırırsınız hem de demokratik haklarınızı çok daha rahat bir şekilde kullanırsınız. Terör özgürlüklerin, demokrasinin düşmanıdır. Siyasi görüş farklılıklarımız ne olursa olsun, sandıkta hangi partiye oy veriyorsak olalım, terör konusunda ilkesel bazda bir duruş sergilememiz lazım. Hepimizin kimden gelirse gelsin ister PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, ister DHKPC olsun, kim olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememiz lazım." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Tunceli'nin "çukur" siyasetine pirim vermediğini belirterek, şunları söyledi:

  • "Tunceli, Dersim çukur siyasetine, teröre karşı hep birlikte bir duruş sergiledi. AK Partisi'yle, diğer bütün partileriyle. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve takdir ediyoruz. Olması gereken budur. Bütün Türkiye'de de bunun olmasını temenni ediyoruz. Bütün siyasi partilerin bunu yapmasını temenni ediyoruz. Çünkü terör siyasetinde düşmanıdır. Terörün olduğu yerde sivil siyaset olmaz. Terörün olduğu yerde demokratik siyaset olmaz. Terörün olmadığı yerde her türlü farklılıklarımızla demokratik siyaseti yapma imkanımız olur."

Türkiye'nin AK Parti'yle beraber 230 milyar dolar olan ekonomiyi 2016 yılı itibarıyla 860 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Yılmaz, "Bu yaşadığımız sıkıntılar olmasıydı, bu darbeler, darbe girişimleri, bu terör hadiseleri olmasaydı emin olun 1 trilyon doları çok rahat bir şekilde geçmiş olacaktık. Ama bütün bunlara rağmen, içeriden dışarıdan saldırılara rağmen 860 milyar dolara ulaştık." dedi.

Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü aktaran Yılmaz, büyümenin AK Parti'yle beraber artarak devam edeceğini dile getirdi.

"Ekonomide son bir yılda ortaya koyduğumuz performans bütün dünyayı kıskandıracak, bütün dünyayı imrendirecek boyutta ulaşmıştır." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

  • "Geçen yıl hain bir darbe girişimi yaşadığımız halde. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini yaşadığımız halde. Bu yıl ilk üç çeyrekte yüzde 7,4 büyüme sağladık. Dünyada ortalama büyüme 3,5, Avrupa'da 2 civarında. Türkiye ilk 9 ayda yüzde 7,4 büyüme sağladı. 3. çeyrekte 11,1 gibi gerçekten hepimizin iftihar ettiği bir büyüme sağladı ve inşallah bütün yılı da yüzde 7'ye yakın, yüzde 7'i aşan bir büyümeyle tamamlayacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Tüfenkci ve Yılmaz, burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur tarafından karşılandı.

Tunceli'de devam eden operasyonlar ve yatırımlar hakkında Sonel'den kapsamlı brifing alan Tüfenkci ve Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


KAPAT

YUKARI