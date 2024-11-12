15 Temmuz’un son şehidi

15 Temmuz darbe girişiminde tankın üstünde yaralanıp felç kalan Mardinli Halil Algan (53) vefat etti. İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Algan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Bağcılar Güneşli’de yürürken insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle tankın üzerine çıktı. Tanktaki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan hastaneye kaldırıldı. 45 gün yoğun bakımda yatan Algan, koltuk altından giren kurşunun omuriliğine verdiği tahribat nedeniyle yatağa bağımlı kaldı.

Taburcu olduktan sonra memleketi Mardin’e dönen Algan, Artuklu'ya bağlı Nur Mahallesi’nde yaşamaya başladı. O günden bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Algan, bir süre önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buradan ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Algan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Mardin’e getirilen 15 Temmuz Gazisi Halil Algan, dün Midyat’ta ikindi namazını müteakip toprağa verildi.