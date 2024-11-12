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15 Temmuz’un son şehidi

15 Temmuz’un son şehidi

04:0012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Halil Algan
Halil Algan

15 Temmuz’da FETÖ’cü askerlerin kurşunuyla ağır yaralanıp felç olduktan sonra yatağa bağlı yaşayan 53 yaşındaki Halil Algan vefat etti. 2 çocuk babası Algan, İstanbul Güneşli’de çıktığı tankın üzerinde vurulmuştu. Felç olunca memleketi Mardin’e dönen Algan, “O gece için hiç pişmanlık yaşamadım. Aynı durum yaşanırsa vatanımı savunmak için yine elimden geleni yaparım” demişti.

15 Temmuz darbe girişiminde tankın üstünde yaralanıp felç kalan Mardinli Halil Algan (53) vefat etti. İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk babası Algan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Bağcılar Güneşli’de yürürken insanların arasına dalan bir tankı durdurmak için beraberindekilerle tankın üzerine çıktı. Tanktaki askerlerin açtığı ateşle ağır yaralanan Algan hastaneye kaldırıldı. 45 gün yoğun bakımda yatan Algan, koltuk altından giren kurşunun omuriliğine verdiği tahribat nedeniyle yatağa bağımlı kaldı.


MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Taburcu olduktan sonra memleketi Mardin’e dönen Algan, Artuklu'ya bağlı Nur Mahallesi’nde yaşamaya başladı. O günden bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Algan, bir süre önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Buradan ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Algan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Mardin’e getirilen 15 Temmuz Gazisi Halil Algan, dün Midyat’ta ikindi namazını müteakip toprağa verildi.




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