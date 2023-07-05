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15 yaşındaki kızın evlendirileceği damat adayı ile anne ve babaları gözaltında

Niğde'de, zorla evlendirildiğini söyleyip yardım isteyince korumaya alınan 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö.'nün, evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı.

12:16 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
A.Ö. koruma altına alındı.

A.Ö. koruma altına alındı.

Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesinde, A.Ö., önceki gün zorla evlendirildiğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi. Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi. Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.




#niğde
#kız çocuğu
#evlilik
#Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
31 dakika önce
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