150 bin TL tazminat ödeyecek

4 Haziran’daki Gaziosmanpaşa mitinginde Özel, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden Başsavcı Gürlek’i hedef almıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, müvekkilinin hakaret ve tehdit içeren ifadelerle rencide edildiğini belirterek 150 bin TL manevi tazminat talep etti. Dava sürecinde Özel’in avukatları, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu savunmayı kabul etmeyen İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, sözlerin “hakaret” niteliği taşıdığına ve Özel’in, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.