Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
150 bin TL tazminat ödeyecek

150 bin TL tazminat ödeyecek

04:0025/11/2025, الثلاثاء
G: 25/11/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle tazminata mahkûm edildi.

4 Haziran’daki Gaziosmanpaşa mitinginde Özel, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden Başsavcı Gürlek’i hedef almıştı. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, müvekkilinin hakaret ve tehdit içeren ifadelerle rencide edildiğini belirterek 150 bin TL manevi tazminat talep etti. Dava sürecinde Özel’in avukatları, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bu savunmayı kabul etmeyen İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, sözlerin “hakaret” niteliği taşıdığına ve Özel’in, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.



#Özgür Özel
#Tazminat
#Akın Gürlek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor