"Sert kayaya çarptın oğlum" demişti mahkeme kararını verdi: Özgür Özel’e hakaretten 150 binlik tazminat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel’e açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel’in Gürlek’e yönelik ifadelerini eleştiri sınırlarının ötesinde bularak davanın kabulüne karar verdi.





Mitingdeki sözler yargıya taşınmıştı

Davanın geçmişi, 4 Haziran’da Gaziosmanpaşa’da düzenlenen mitinge dayanıyor. Özgür Özel’in bu mitingde Başsavcı Akın Gürlek’i hedef alan açıklamaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevlisine hakaret" ve "yargı görevi yapanı engellemeye teşebbüs" suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı.





"Hedef Haline Getirildi"

Akın Gürlek’in avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Gürlek’in terörle mücadeledeki kritik görevleri ve başarılarına dikkat çekildi. Özel’in söylemlerinin, Gürlek’i terör örgütlerinin hedefi haline getirdiği ve bu tür hakaretlerin ilk olmadığı vurgulandı.





Mahkeme

Hesap Sorma Yetkisi Siyasette Değil Kararın gerekçesinde "ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığına" dikkat çekildi. Mahkeme, Akın Gürlek’in yürüttüğü soruşturmaların yargısal faaliyet kapsamında olduğunu, hesap sorma veya soruşturma yetkisinin siyasilere ait olmadığını belirtti. Özgür Özel’in sözlerinin ağır saldırı niteliğinde olduğu ifade edilerek 150 bin liralık tazminat kararı onandı.





Özel ne demişti?





Özel 4 Haziran'da gerçekleşen mitingde, "Akın, sert kayaya çaptın! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü" demişti.







