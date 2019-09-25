Gündem 16 Daireye iki takviye
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

16. Daire’ye iki takviye

Yargıtay’a seçilen 8 yeni üyenin görev yapacakları daireler belli oldu. Yargıtay’ın en kritik dairelerinden birisi olan, FETÖ ve diğer örgüt dosyalarına bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi’nde 2 üye daha görevlendirildi. Böylece 16. Ceza Dairesi’nin üyesi sayısı 20’ye yükseldi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yargıtay binası
Yargıtay binası

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), geçtiğimiz günlerde Yargıtay’a 8, Danıştay’a 3 yeni üye seçmişti. Yargıtay’a seçilen 8 üyenin görev yapacağı daireler de belli oldu. İş bölümüne göre, üyelerden 7’si ceza dairelerinde, biri hukuk dairesinde görevlendirildi. Yargıtay’ın en kritik dairelerinden birisi olan, önümüzdeki dönemde ilk derece mahkemelerinde sonuçlanan kritik darbe ve FETÖ davalarının temyiz incelemesini yapacak olan 16. Ceza Dairesi’ne takviye yapıldı.

TERÖR DAİRESİNE İKİ YENİ ÜYE

Genelkurmay çatı davası, Kara Havacılık Komutanlığı davası, EDOK komutanının kaçırılması davası ve Kara Harp Okuru kursiyerleri davası gibi çok sayıda darbe davasının karara bağlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanıyken Yargıtay’a görevlendirilen Oğuz Dik, 16. Ceza Dairesi’nde görevlendirildi. Yine Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan Yargıtay’a seçilen Faruk Şener de bu dairede görevlendirildi. Böylece Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde başkanla birlikte görev yapan üye sayısı 20’e yükseldi.

FETÖ’NÜN YARGIÇLARININ DAVASINA BAKACAK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSK üyelerinin yargılanmasını yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne de bir yeni üye görevlendirildi. Buna göre, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken Yargıtay’a seçilen Ahmet Nazmi Alp, 9. Ceza’ya verildi. FETÖ ile 2012’den itibaren yürütülmekte olan süreçte görev alan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, “Tütün ile alkollü içki kaçakçılığı ile akaryakıt kaçakçılığı” suçlarına bakan 19. Ceza Dairesi’nde görevlendirildi. FETÖ’nün TSK’ya büyük darbe vuran ankesör soruşturması başta olmak üzere en kritik soruşturmaların başındaki isim Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç’in Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nde görev yapacak. Söz konusu Daire, “Cinsel saldırı, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı” suçlarına bakıyor.

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