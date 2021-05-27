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YEREL GÜNDEM

170  bin mevsimlik çiçek toprakla buluşuyor

Osmangazi Belediyesi, yaz döneminde ilçedeki park ve bahçelere 170 bin mevsimlik çiçek ekecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​170 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşuyor
170 bin begonya, sardunya, İzmir güzeli ve kadifeyi toprakla buluşturacak

Osmangazi Belediyesi, yaz aylarında ilçeyi rengârenk bir görünüme büründürecek olan mevsimlik çiçeklerin dikimine başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayları süresince 170 bin begonya, sardunya, İzmir güzeli ve kadifeyi toprakla buluşturacak. İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere ekilen çiçekler ile Osmangazi şimdiden rengârenk bir hal alırken, vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı oldukça memnun.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’nin her tarafına yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizi mevsimlik çiçeklerle süslüyoruz. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Osmangazi’nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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