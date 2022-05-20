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ANKARA

19 Mayıs coşkusu: Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz

Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılı dolayısıyla tüm şehirlerde etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Daha güçlü Türkiye idealine iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz” yazdı.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​19 Mayıs coşkusu: Gençlerle yürüyoruz
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılı dolayısıyla tüm şehirlerde etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 103. yılı dolayısıyla tüm şehirlerde etkinlikler düzenlendi. Bayram coşkusunda ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle törene katıldı. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kasapoğlu, “Daha güçlü Türkiye idealine iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. Aziz emanetiniz emin ellerde” yazdı.

Bakan Kasapoğlu gençlerle
Bakan Kasapoğlu gençlerle

İLK ADIM’A ÖZEL

Bunun dışında Samsun başta olmak üzere İstanbul’dan Kars’a, İzmir’den Van’a, Edirne’den Diyarbakır’a kadar bütün şehirlerde bayram coşkuyla kutlandı. Samsun’da Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

SULTANAHMET’TE HARMANDALI

İstanbul’da ilk olarak Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Ayrıca Sultanahmet’te 1919 genç harmandalı oynadı. “Gelenekten Geleceğe El Ele” temasıyla düzenlenen etkinlikte 1919 gencin oynadığı harmandalı, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Mersin’de bir araya gelen 1919 genç, Atatürk’ün imzası ve silüetini oluşturdu.

TRAMVAYDA KUTLAMA

Kocaeli’de tramvaya binen müzisyenler, gençlerle 19 Mayıs’ı kutladı. Müzisyenler, çaldığı “Gençlik Marşı”na tramvaydaki gençler de ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. İzmir’de ise Türk Hava Kurumu bünyesindeki paraşüt okulundaki eğitmenler, “Cessna C-208” model uçakla 4 bin metreden atlayış gerçekleştirdi. Eğitmenler, gökyüzünde süzülürken Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

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