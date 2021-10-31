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ANKARA ORTADOĞU

1917 rakımlı tepeye operasyon

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin’de 1917 rakımlı bir tepedeki bir mağaraya helikopterlerle indirme harekatı düzenledi. Mağarada saklanan 4 PKK’lı terörist silahlarını bırakarak teslim oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​1917 rakımlı tepeye operasyon
Mağaradaki 4 PKK’lı terörist silahlarını bırakarak teslim oldu.

Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Teröristlerin saklandığı mağaralara giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, İHA’ların tespiti ve terörist ifadelerinden yola çıkarak nokta operasyonlara imza atıyor. Dün bunlara bir yenisi daha eklendi.

HELİKOPTERLE ZİRVEYE

Avaşin’de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın silah deposu olarak kullanıldığı tespit edildi. Mağaraya nokta operasyon düzenlendi. Zorlu kayalık araziye helikopterlerle indirme yapan komandolar, kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

TESLİM OLDULAR

“Teslim ol” çağrısı yapılan teröristler, kaçacak yerleri kalmadığını anlayınca silahlarını bıraktı. Mağaradan çıkan 4 terörist, komandolar tarafından teslim alındı. Mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Zirvede silah deposu

  • Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkat çekti. Odalara bölündüğü görülen mağarada PKK’lı teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7’si Kalaşnikof, biri M-16, biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat bulundu. Bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Pençe Kaplan’da iki terörist daha

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı terörist öldürüldü. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü mesajını paylaştı.

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