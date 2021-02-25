​1994 ruhuyla 2023’e ulaşacağız

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyük kongreyi 24 Mart’ta yapacaklarını söyledi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda kongrede konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Osman Nuri Kabaktepe

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 'Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün burada İstanbul'un her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:48 AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul kongresinde konuştu. Kabaktepe konuşmasında, 'İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız. İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız' dedi.

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Kurulduğu günden bugüne AK Parti’nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul’a il başkanı yapıyoruz. Kendisinin Bayram Şenocak’tan devraldığı sancağı İstanbul’da daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz.

DÜNYAYA SIĞAMAZSINIZ

İstanbul için dünyanın merkezi derler. Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul’u anlamadan Türkiye’yi anlayamazsınız. Hakkını verir, bedelini öderseniz bu şehir sizi bağrına da basar, zirveye de yükseltir. İstanbul bir başka sevgilidir. İstanbul’u küstürürseniz vay halinize. Böyle bir durumda değil Türkiye’ye dünyaya sığamazsınız.

Ülkemize, milletimize ve İstanbul’a hizmet davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gençler, onlar Yeni Zelanda’daki katilin ağzından Ayasofya minarelerini kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya’yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına ‘zulüm 1453’te başladı’ diyerek verdiler, biz cevabımızı ‘büyük ve güçlü Türkiye’ diyerek verdik.

SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ

Bu şehri (İstanbul) yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023’te. Batı için Türk yani İslam, Doğu için de Türk yani Kızıl Elma olan İstanbul’un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. İstanbul’a tuğla üstüne tuğla koyan herkese Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten de hesabını sandıkta soracağız. Sadece son 18 yılda İstanbul’a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar.

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HİÇBİR SÖZÜMÜZÜ UNUTMADIK

Engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul’u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul’la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Milletimize verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık, ne taahhüt ettiysek eninde sonunda hepsini yaptık.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Önümüzdeki salı İnsan Hakları Eylem Planını paylaşacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, 'Önümüzdeki salı, üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını paylaşacağız. Bir sonraki hafta inşallah Ekonomi Reform Paketimizi açıklayarak ülkemizi büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız' dedi. BiP'te paylaş

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Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak darbe anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak, hem de 2023 vizyonumuza kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki salı günü tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı paylaşacağız. Bir sonraki hafta da inşallah ekonomik reform paketini açıklayacağız.

Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” ve “Bana her şey seni hatırlatıyor” şarkılarını seslendirdi. Erdoğan da Şahin’e eşlik etti.