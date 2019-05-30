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ANKARA

Amerikan hattına Pençe

2. adım Fırat’ın doğusu

TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik Pençe Harekatı, Irak-Suriye koridorunu PKK’ya lojistik desteği için kullanan ABD’ye de darbe olacak. Mehmetçik, Irak’ta yeni üsler kurduktan ve terör örgütünün Suriye bağlantısı kesildikten sonra ikinci adımda Fırat’ın doğusu için düğmeye basılacak. Hakurk bölgesine giren komandolar, teröristlere ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit edip tek tek imha ediyor. Operasyon Türkiye’ye terörle mücadelede önemli katkı verecek. Türkiye-Irak sınır hattı güven altına alınacak. Kandil, Erbil, Süleymaniye, Mahmur ve Sincar bağlantılarını eskisi gibi kullanamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Harekâtı’nda 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Pençe Harekâtı’nda 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekâtı asıl darbeyi, Irak-Suriye koridorunu PKK’ya destek için kullanan ABD’ye vuracak. Hakurk-Duhok-Zap hattında güvenliğin sağlanması, Kandil’den Sincar ve Suriye’ye giden Amerikan lojistiğinin kara ayağını bitirecek. Bu faktör Fırat doğusuna yönelik operasyon için önem taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik başlattğı ‘Pençe’ operasyonu sürüyor. Hakurk’a indirilen komandolar, teröristlere ait ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini imha ediyor. Kandil’e giden yolda Hakurk’a tam anlamıyla hakim olup sınırdaki terör baskısını en aza indirmeyi amaçlayan Mehmetçik, aynı zamanda Irak-Suriye koridorunu PKK’yı beslemek için kullanan ABD’ye de büyük darbe vurmuş olacak.

İlk etapta 2 bin 500 komandonun katıldığı, önümüzdeki günlerde bu sayının 6 bine çıkması beklenen Pençe Harekâtı, Türkiye-Irak sınır hattını güven altına almasının yanında, örgüt merkezi Kandil’in Erbil, Süleymaniye, Mahmur, Sincar bağlantısını da baskı altında tutacak. Zaho ve Duhok’taki üslerle birlikte Hakurk’ta sağlanacak hakimiyet, ABD’nin PKK’ya Erbil’den ulaştırdığı yardımları karadan engelleme şansı verecek.

Harekât aynı zamanda teröristlerin sızma ve sabotaj faaliyetlerine karşı Türkiye’nin Irak kuzeyinde tampon bölge kurması anlamı taşıyor. 30 kilometre derine inecek TSK’nın bölgede 3 büyük üs kuracak olması bunun en büyük göstergesi.

MOBİLİZE TİMLER ENSESİNDE

Kandil’e Irak’ın Süleymaniye bölgesinden Peşmerge desteğiyle sağlanan ilaç, gıda, silah ve cephane sevkiyatı önemli oranda kontrol altına alınacak. Bilhassa Dar Karaçam ve Keres bölgelerine yerleşecek özel birlikler, karadan Kandil’e yönelen tüm hareketliliği takip ve kontrol eder hale gelecek.

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Hakurk çevresinde görevli bin kişilik mobil ekip yeni birliklerle desteklenerek kontrol ve etki alanı genişletilecek. Türk askerinin alan hakimiyetiyle birlikte terör örgütü ve destekçileri Irak kuzeyinde rahat hareket etme imkanı bulamaz duruma gelecek.

Pençe Harekâtı’nda 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam ettiğini bildirirken, operasyon anlarına ilişkin bazı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada bölgeye dün geniş çaplı bir hava harekâtı daha düzenlendi. Savaş uçakları, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap’a bomba yağdırdı.

SURİYE BAĞLANTISI KESİLİYOR

Uçakların sınırdan yaklaşık 200 km güneydeki Asos dağlarını bombaladığı, aynı zamanda Kandil’in de yoğun biçimde vurulduğu Pençe Harekâtı silahlı-silahsız İHA’lar, ATAK helikopterleri, Fırtına obüsleri, Kasırga-Sakarya çok namlulu roketatarlar ve Bora füzeleri eşliğinde sürdürülüyor.

Mehmetçik Hakurk’a yerleştikçe, SİHA eşliğinde sürdürülen takipler sayesinde Geliya, Reş, Şemzinan, Şeyhzade gibi terör kamplarının yerine inşa edilmiş yapılara da engel olunacak. Pençe, aynı zamanda Fırat’ın doğusuna operasyon öncesi PKK’nın Suriye’ye yönelik ikmal hattını kesecek olması bakımından önem taşıyor. Sınır ötesinde varolan üslere yenileri eklendiğinde Kandil’in Şeddadi ve Yarubiye sınır noktaları ile bağlantıları kesilmiş olacak. İran PKK’sının da Suriye ile bağı koparılacak. Hakurk, Hacı İbrahim ve Şiha dağlarını sızma, taciz ve sabotaj için aktif olarak kullanan PKK’nın ‘yükselti’ üstünlüğüne son verilecek.

  • Bora vurdu Yunan korktu
  • ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bora füzesi, ilk kez Pençe Harekâtı’nda kullanıldı. Hedefini tam isabetle vuran Bora, Yunanistan’da günün konusu oldu. Yunan basını 280 kilometre menzilli füzelerin kendileri için bir tehdit olduğunu yazdı. Yunan haber sitesi ProNews, Pençe operasyonuna geniş yer ayırdı. Haberlerde en çok da Bora füzelerinin kullanımına dikkat çekildi. 300 kilometre menzilin üzerindeki balistik füzelerin ihraç edilmesini önleyen uluslararası anlaşmalardan ötürü menzili 280 km olarak açıklanmış Bora’nın, gerçekte çok daha fazla kapasiteye sahip olduğu kaydediliyor. Bu yüzden Yunan medyası, hedefini sadece birkaç metrelik yanılma payıyla vurabilen Bora füzelerinden oldukça ürkmüş durumda. Haberlerde İzmir’in Atina’ya mesafesinin 230, Selanik’e uzaklığının ise 270 km olması konusu işleniyor. Yunanlılar, Bora’nın kendi egemenliklerine yönelik açık bir tehdit oluşturduğunu iddia ediyor.

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