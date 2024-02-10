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2 ayda 75 bin konut

Depremin vurduğu 11 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları yürütülüyor.

Ali Kürşat Büyükada ve
04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:44 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bugüne kadar AFAD tarafından 390 bin konut, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 ahır olmak üzere, toplam 441 bin 500 bağımsız bölüm için hak sahipliği tespiti yapıldı. Şubat ayının ilk haftasında Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman’da 31 bin 374 konutun kurası çekilip anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Şubat ayı içerisinde de Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya ve Osmaniye’de 14 bin 527 konutun kurası çekilecek. Takip eden 2 ay içerisinde 29 bin 463 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 2 aylık süreçte toplam 75 bin 364 konut sahiplerine ulaşmış olacak. Rezerv alanlar ve şehir merkezlerinde yapımı biten konut, köy evleri ve iş yerleri, her ay ortalama 15-20 bin olmak üzere hak sahipliği belirlenip teslim edilecek.

İLK ETAP 1 YIL DOLMADAN BITTI

Malatya Doğanşehir’deki 1’inci etapta yer alan 16 blokta çalışmalar geçen 7 Mart’ta başlamıştı. Konutlar 1 sene dolmadan tamamlandı. 16 bloktaki 346 daire ve 3 iş yeri hazır. Altyapı ve çevre düzenlemesi de tamamlanan etaptaki dairelerin tamamı teslim edilecek.



#deprem bölgesi
#konut
#Malatya
22 dakika önce
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