20 ilde eş zamanlı 'Sibergöz' operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

Başsavcılıklarımız, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımız (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-25” operasyonlarında;