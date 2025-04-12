20 yaşındaki genç park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

Çorum'da, 20 yaşındaki E.S. 22 plakalı otomobil içeresinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S. ağır yaralı olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.