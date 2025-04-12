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20 yaşındaki genç park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

20 yaşındaki genç park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

08:2612/04/2025, Cumartesi
IHA
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Tedavi altına alınan E.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Tedavi altına alınan E.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çorum'da 20 yaşındaki genç park halindeki otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Çorum'da, 20 yaşındaki E.S. 22 plakalı otomobil içeresinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S. ağır yaralı olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Olayın ardından polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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