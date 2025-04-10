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Hayvanlarına ot toplamak için evden çıkan yaşlı adam ölü bulundu

Hayvanlarına ot toplamak için evden çıkan yaşlı adam ölü bulundu

09:2110/04/2025, الخميس
IHA
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Aramalar sonucu yaşlı adam, evinin yakınındaki dağlık alanda hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Aramalar sonucu yaşlı adam, evinin yakınındaki dağlık alanda hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarına ot toplamak için evden çıkan şahıs, dağlık alanda ölü bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat (65), iddiaya göre hayvanlarına ot toplamak için evinden çıktı. Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan aramalar sonucu şahıs, evinin yakınındaki dağlık alanda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, İsmail Çelikkanat'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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