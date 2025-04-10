Hayvanlarına ot toplamak için evden çıkan yaşlı adam ölü bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat (65), iddiaya göre hayvanlarına ot toplamak için evinden çıktı. Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan aramalar sonucu şahıs, evinin yakınındaki dağlık alanda hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, İsmail Çelikkanat'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.