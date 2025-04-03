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Depremde ağır hasar alan binada ölü bulundu

Depremde ağır hasar alan binada ölü bulundu

23:323/04/2025, Perşembe
IHA
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Bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)

Malatya'da depremde ağır hasar alan bir binada, bir kişinin cansız bedeni bulundu. 31 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir kişi, ağır hasarlı bir binada ölü halde bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan bir binada bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme yabancı uyruklu Abbas Enveri (31) isimli şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Malatya
#Deprem
#Ölüm

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