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Hasta taşıyan ambulans kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var

Hasta taşıyan ambulans kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var

15:133/04/2025, Perşembe
DHA
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri-Malatya yolunda hasta taşıyan ambulansın kamyonete arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kayseri-Malatya yolu Kamber mevkisinde meydana geldi.

G.T. yönetimindeki 60 AEB 696 plakalı hasta taşıyan ambulans, A.Ö. idaresindeki 38 LS 819 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Her iki araç da şarampole devrildi. Ambulanstaki 5 kişi ve kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Kayseri
#Malatya
#Kaza

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