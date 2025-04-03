Hasta taşıyan ambulans kamyonetle çarpıştı: Yaralılar var

G.T. yönetimindeki 60 AEB 696 plakalı hasta taşıyan ambulans, A.Ö. idaresindeki 38 LS 819 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Her iki araç da şarampole devrildi. Ambulanstaki 5 kişi ve kamyonetin sürücüsü yaralandı.