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Malatya'nın Darende ilçesinde tır yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde tır yangını kontrol altına alındı

11:2829/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
IHA
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Darende ilçesinde tır yangını kontrol altına alındı
Darende ilçesinde tır yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde mobil beton santrali taşıyan bir tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi mevkisinde, mobil beton santrali taşıyan bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tır sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

#malatya
#Yangın
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