Malatya'nın Darende ilçesinde tır yangını kontrol altına alındı

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi mevkisinde, mobil beton santrali taşıyan bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tır sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.