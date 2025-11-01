20 yıllık davada yeni perde: Kamil Darbaz'dan Abdullah Yaman'ı FETÖ vurgusuyla köşeye sıkıştıran sorular

Yaklaşık 20 yıldır süren arazi davasıyla gündeme gelen iş insanı Kamil Darbaz, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’a yönelik iddialarıyla yüksek yargıda tartışma başlattı. Darbaz, ortaklık anlaşmazlığına ilişkin davada çelişkili kararlar alındığını, Yargıtay ve Hukuk Genel Kurulu içtihatlarının kendi dosyasında uygulanmadığını öne sürdü. Şirketinin tek taşınmazının değerinin altında satıldığını iddia eden Darbaz, Yaman ve ailesine yönelik FETÖ bağlantılı iddiaları da kamuoyuyla paylaştı.

Darbaz, Yaman'a yeni sorular yöneltti

20 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren iş adamı Kamil Darbaz, yıllardır süren arazi davasıyla ilgili tartışmaların odağındaki Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman'a sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda bir kez daha seslendi. Önceki açıklamalarına yanıt alamadığını belirten Darbaz, Yaman ve ailesine yönelik yurt dışı seyahati, FETÖ bağlantısı ve mal varlığı iddialarını içeren sorular yöneltti.





Abdullah Yaman Bey,



Her zamanki gibi cevap vermediğiniz bir önceki açıklamamda "Siz hatalarınızı kabul edip istifa edene kadar paylaşımlarıma devam edeceğim." demiştim. Ben sözümü tutarım. Lütfen aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? Eğer siz cevaplamayacaksanız sizi tanıyan,…

Darbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1) 22.10.2025 Çarşamba günü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda Yargıtay ve AYM içtihatlarına rağmen hukuku katletmek suretiyle aleyhime karar çıkarttıktan hemen sonra 23.10.2025 tarihinde FETÖ’den KHK ile ihraç edilip Amerika’da olan oğlunuzun yanına gittiniz mi? Şu anda halen Amerika’da FETÖ’den dolayı KHK ile görevden uzaklaştırılan evladınızın yanında mısınız? Oğlunuz orada nasıl kalıyor, sığınmacı mı oldu?

2) Adli tatil yokken, yaz tatili değilken neden apar topar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ertesinde Amerika’ya gittiniz? Tehdit mi ediliyorsunuz? Amerika’ya gitmenizde Altınbaş Holding’in bir payı var mı?

3) Yapmış olduğunuz hukuk adamlığından uzak beddua içerikli açıklamanızı Amerika’dan mı paylaştınız? Bu beddua içerikli açıklamanızı yaparken Amerika’da başka kimselerden yardım aldınız mı? Daha öncede beddua konusunda mahir kaçak insanlarla temasınız oldu mu? Acaba böyle beddua içerikli bir paylaşım yaparak yarın ihtiyaç halinde “Sığınma Talebi”nde bulunmak için hazırlık mı yapıyorsunuz?

4) Bu seyahatinizde Pensilvanya’ya uğradınız mı? Geri dönmeyi düşünüyor musunuz?

5) İlk açıklamanızda savcıları sizi ve ailenizi incelemek için göreve davet etmiştiniz, bu incelemeye Amerika’daki evladınızın da mal varlığı, ilişkileri ve banka hesap hareketleri dahil mi?

Buradaki mobinge dayanamayarak pasaportuyla yurtdışına çıktığını söylediğiniz “işçi” oğlunuzun Miami’deki yaşantısı ile ile ilgili bir kaç fotoğraf ve bir video aşağıda bırakıyorum. Eminim tüm kamuoyu “işçi” oğlunuzu yakından tanımak ve oradaki mütevazı yaşantısını daha net görmek isteyecektir. Bir sonraki tweetimde detayları anlatacağım."







