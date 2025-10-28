Abdullah Yaman'dan adamlarına adrese teslim karar

Projemiz Kadıköy/Sahrayıcedid’de 9.200 m²’lik arsada 330 dairelik bir rezidans ve 10.000 m² ticari alan içeren büyük bir yatırımdı. Bu arazinin bir kısmı şirketimize ait, diğer kısmı ise arsa sahiplerinden kat karşılığı olarak alınmıştı. Arsanın biz projeye başlayacağımız zaman imar durumu olarak yeşil alan gözüküyordu. Üzerinde onlarca gecekondu vardı. Önce imar problemini çözdük, projenin ruhsatı alındı, hafriyat başladı. Ancak hafriyat süreci başladığında zeminde çok sert bir kaya çıktı. Çevrede oturan herkesin şahitliğinde 2 sene boyunca taş kırdık, adeta bir mıcır fabrikası kurmuştuk. Çıkan kayaları öğütüp mıcır haline getirip öyle dışarıya sevk ediyorduk. Bu çalışma bize yaklaşık 2,5 - 3 milyon dolara mal oldu. Bu maliyetin %70 civarını sadece ben karşıladım. Kalanı ise tanıdığım bir kaç kişiye daire satarak temin ettim. Sonra ortağım hırsız çıkınca ben daire alan tanıdıklarımın mağduriyetini gidermek için 2 tane dükkanımı satıp bu bedeli ödedim. Çünkü rahmetli babamın nasihatine onlarca yıl geçmesine rağmen hala sadıktım.