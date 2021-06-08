2020’de 20 bin ton çöp çıkarıldı Türkiye, Marmara’yı müsilajdan kurtarmak için seferber olurken denizleri de çöplerden arındırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın deniz kirliliğine karşı hayata geçirdiği deniz çöpleri il eylem planları ile 2020 yılında yaklaşık 20 bin ton çöp denizlerden çıkarıldı.

Yasemin Asan 08 Haziran 2021, 00:00 Son Güncelleme: 08 Haziran 2021, 04:17 Yeni Şafak