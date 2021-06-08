​2020’de 20 bin ton çöp çıkarıldı

Türkiye, Marmara’yı müsilajdan kurtarmak için seferber olurken denizleri de çöplerden arındırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın deniz kirliliğine karşı hayata geçirdiği deniz çöpleri il eylem planları ile 2020 yılında yaklaşık 20 bin ton çöp denizlerden çıkarıldı. 2021 yılı birinci çeyreğinde ise yaklaşık 658 ton deniz çöpü bertarafa gönderildi.
- Çalışma kapsamında deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibinden çöpler toplanıyor. Deniz ve kıyılara yönelik çalışmalar kapsamında temiz denizlerin göstergesi olan Mavi bayraklı plaj sayısı da arttı. Mavi bayraklı plaj sayısı bu 519’a yükselirken Türkiye de İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada üçüncülüğe yükseldi. Öte yandan Türkiye, 321 adet kıyı tesisinde ve 46 adet atık alma gemisi aracılığıyla gemilere atık alım hizmeti veriyor.